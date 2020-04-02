«Мы заключили сделку». Головкин определился с защитой титула и трилогией против «Канело»

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о ближайших планах своего подопечного — чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

По его словам, сначала GGG планирует провести защиту титула IBF против обязательного соперника Камила Шереметы (21−0, 5 КО) из Польши. Изначально их поединок планировался на март, но после несколько раз переносился. Последней рабочей датой назывался июнь.

Мы заключили сделку с GGG о бое против Камила Шереметы за титул IBF в среднем весе, это обязательная защита. Эдди Хирн глава промоутерской компании Matchroom Boxing

После этого Головкин готов вновь встретиться со своим главным антагонистом — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Стороны достигли устной договоренности о финансовых условиях трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

«Я верю, что “Канело” и Головкин захотят провести по промежуточному бою до того, как подерутся друг с другом. Однако есть проблема, если бокс возобновится лишь в сентябре-ноябре. Думаю, бой “Канело” против Билли Джо Сондерса находится под угрозой. Но я знаю, то Геннадий хочет подраться с Шереметой и защитить свой пояс IBF перед поединком с “Канело”. Также я знаю, что Альварес в идеале хотел бы выйти против Билли Джо, прежде чем он вновь встретится с Головкиным», — добавил промоутер.

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