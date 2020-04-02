Российский боксер рассказал, как заразил гепатитом соперника из Украины
Российский боксер Сергей Воробьев (9−1) рассказал о том, как заразил украинского соперника Карена Чухаджяна (16−1) гепатитом А.
Российский боксер Сергей Воробьев (9−1) рассказал о том, как заразил украинского соперника Карена Чухаджяна (16−1) гепатитом А.
— Через несколько дней после боя мой тренер сказал его тренеру, что у нас гепатит, идите проверьтесь, — сказал Воробьев. — Болезнь проще задавить на ранних стадиях. Они сходили и сначала анализ дал отрицательный результат. А потом спустя
Не то, чтобы я злорадствовал, но узнав о том, что у него тоже гепатит, я в
Бой Воробьева с Чухаджяном прошел в Калининграде 1 февраля и завершился победой украинца раздельным решением судей.