Российский боксер рассказал, как заразил гепатитом соперника из Украины

— Через несколько дней после боя мой тренер сказал его тренеру, что у нас гепатит, идите проверьтесь, — сказал Воробьев. — Болезнь проще задавить на ранних стадиях. Они сходили и сначала анализ дал отрицательный результат. А потом спустя какое-то время Карен пришел на тренировку и как-то вяло себя почувствовал. Проверились еще раз, и уже был положительный тест на гепатит А… Я ему написал голосовое сообщение, где сказал: «Поверь мне, я не специально, я даже врагу своему такого не пожелаю. Потому что это действительно очень плохо. Только мне пришлось боксировать с этим».

Не то, чтобы я злорадствовал, но узнав о том, что у него тоже гепатит, я в каком-то смысле подуспокоился. Потому что украинские болельщики писали, что никакой болезни нет, а я просто отмазываюсь. Почему заразился только он? Карен прошел подготовку, и у него был ослаблен иммунитет. Плюс, в бою у него были рассечения, у меня шла кровь из носа, я защищался перчатками, и моя кровь была на перчатках, она могла попасть в его рассечения.