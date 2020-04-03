«Слишком долго». Обидчик Дычко не выступил бы на Олимпиаде в Рио в случае ее переноса

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-2016 по боксу британец Джо Джойс заявил о том, что не стал бы ждать еще год в случае переноса Игр на примере Токио-2020.

Напомним, в марте было принято решение изменить сроки проведения Олимпиады в Токио. Теперь она пройдет в 2021 году с 23 июля по 8 августа.

«В этой ситуации мне особенно жаль нашего супертяжа Фрейзера Кларка. Он так долго ждал своего момента. Сначала у нас был Джошуа в 2012 году, в 2016 на Играх выступил я. Теперь настало его время. Однако сроки играют не в его пользу.

Ему далеко за 20. Перенос положительно скажется на молодых атлетах, которые могут как-то себя улучшить, заматереть.

Если бы ситуация с Токио случилась тогда, в 2016 году, то не было бы ни единого шанса на то, что я бы ждал год. После победы на Играх Содружества в 2014 году я сказал себе: «Джо, еще два года и все». Как раз на тот момент до турнира оставалось столько времени. И еще один год стал бы для меня очень большой разницей. Никак не входило в мои планы (на момент участия в Рио Джойсу было 30 лет). Еще один год стал бы для меня большой разницей", — цитирует боксера Sky Sports.

На бразильской Олимпиаде Джойс дошел до финала. В ½ он оказался сильнее казахстанца Ивана Дычко. В поединке за «золото» уступил французу Тони Йоке, став вторым.

На профи-ринге он провел десять победных поединков. В девяти из них бой был завершен досрочно.