Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
17:30
БАТЭ
Рух
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо Брс
Славия М
Футбол. Зарубежный
3.04
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник Ислама задумал сорвать Головкину третий бой с «Канело»

Экс-чемпион мира в первом среднем весе мексиканец Хайме Мунгия (34−0, 28 КО) хочет провести поединок против одного из сильнейших средневесов мира. Об этом в интервью ESPN сообщил его промоутер Фернандо Белтран из Zanfer Promotions.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По его словам, Мунгия готов выйти против соотечественника — чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО).

Читайте также
«Канело» отказался от промежуточного боя и решил выйти сразу на Головкина

«Промоутером “Канело” Альвареса является Golden Boy Promotions. Хайме Мунгия выступает под моим промоушеном в альянсе с Оскаром Де Ла Хойей и Golden Boy. Не думаю, что организовать этот бой будет слишком трудно. Хайме хочет включиться в большую игру. Сейчас в ней “Канело” Альварес, Геннадий Головкин и конечно Дэниэл Джейкобс, мы бы хотели, чтобы они обратили внимание на Хайме. Если завтра Хайме предложат бой с “Канело”, мы согласимся», — заявил промоутер.

Напомним, что Альварес достиг соглашения о проведении поединка против чемпиона WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса (29−0, 14 КО). весной этого года, и третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) в сентябре, но из-за пандемии коронавируса даты проведения этих боев остаются под вопросом. Кроме того Сондерс был недавно временно лишен лицензии в Великобритании, и срок его дисквалификации пока неизвестен.

При этом у самого Мунгии уже есть соперник — казахстанец Канат Ислам (27−0, 21 КО). Сообщалось, что их поединок станет частью вечера бокса, главным событием которого станет титульный бой между Альваресом и Сондерсом.

Читайте также
Четыре клуба Бундеслиги оказались на грани банкротства из-за коронавируса
Джентльменское соглашение. В РПЛ обсудили возобновление сезона
Макгрегор раскритиковал Китай
Хавбеком «Спартака» заинтересовались в турецком клубе
В «Барсе» считают недостаточным 70-процентное урезание зарплаты
Губерниев о том, помирится ли с Резцовой: Я ни с кем не ссорился
«Эвертон» намерен приобрести двух игроков «Реала»
Тренер: У Большунова есть слабые места, но они не всем видны
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь