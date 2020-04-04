Соперник Ислама задумал сорвать Головкину третий бой с «Канело»

По его словам, Мунгия готов выйти против соотечественника — чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО).
«Промоутером “Канело” Альвареса является Golden Boy Promotions. Хайме Мунгия выступает под моим промоушеном в альянсе с Оскаром Де Ла Хойей и Golden Boy. Не думаю, что организовать этот бой будет слишком трудно. Хайме хочет включиться в большую игру. Сейчас в ней “Канело” Альварес, Геннадий Головкин и конечно Дэниэл Джейкобс, мы бы хотели, чтобы они обратили внимание на Хайме. Если завтра Хайме предложат бой с “Канело”, мы согласимся», — заявил промоутер.
Напомним, что Альварес достиг соглашения о проведении поединка против чемпиона WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса (29−0, 14 КО). весной этого года, и третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) в сентябре, но
При этом у самого Мунгии уже есть соперник — казахстанец Канат Ислам (27−0, 21 КО). Сообщалось, что их поединок станет частью вечера бокса, главным событием которого станет титульный бой между Альваресом и Сондерсом.