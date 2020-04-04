Раскрыт главный изъян «Канело» Альвареса перед третьим боем с Головкиным

«Какие изъяны у “Канело”? Я думаю, у него главный изъян — сам он. Альварес просто должен тренироваться. Ему нужно расти как спортсмену, не останавливаться. “Канело” набрал приличные обороты. Я смотрел его последний поединок с Сергеем Ковалевым. Там я не увидел каких-то серьезных проблемных мест. У него отличная скорость, все здорово. Прямо на что-то указать — это, наверное, уже дело вкуса. У “Канело” четкий рисунок, он определился со стилем. Я думаю, что сейчас Альварес находится в своей лучшей форме. Вот только коронавирус им всем мешает, и “Канело” в том числе. Но он действительно набрал хорошую форму», — сказал Дрозд, общаясь с болельщиками в социальных сетях.