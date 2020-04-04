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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Раскрыт главный изъян «Канело» Альвареса перед третьим боем с Головкиным

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился мнением о слабы сторонах мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

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По мнению Дрозда, сейчас «Канело» находится в лучшей форме в своей жизни.

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«Какие изъяны у “Канело”? Я думаю, у него главный изъян — сам он. Альварес просто должен тренироваться. Ему нужно расти как спортсмену, не останавливаться. “Канело” набрал приличные обороты. Я смотрел его последний поединок с Сергеем Ковалевым. Там я не увидел каких-то серьезных проблемных мест. У него отличная скорость, все здорово. Прямо на что-то указать — это, наверное, уже дело вкуса. У “Канело” четкий рисунок, он определился со стилем. Я думаю, что сейчас Альварес находится в своей лучшей форме. Вот только коронавирус им всем мешает, и “Канело” в том числе. Но он действительно набрал хорошую форму», — сказал Дрозд, общаясь с болельщиками в социальных сетях.

Добавим, что Альварес договорился на сентябрь с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) о третьем поединке. Предыдущие их два поединка состоялись также в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.

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