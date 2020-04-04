Раскрыт главный изъян «Канело» Альвареса перед третьим боем с Головкиным
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился мнением о слабы сторонах мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился мнением о слабы сторонах мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.
По мнению Дрозда, сейчас «Канело» находится в лучшей форме в своей жизни.
«Какие изъяны у “Канело”? Я думаю, у него главный изъян — сам он. Альварес просто должен тренироваться. Ему нужно расти как спортсмену, не останавливаться. “Канело” набрал приличные обороты. Я смотрел его последний поединок с Сергеем Ковалевым. Там я не увидел
Добавим, что Альварес договорился на сентябрь с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) о третьем поединке. Предыдущие их два поединка состоялись также в сентябре в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.