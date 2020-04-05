Тренерский штаб сборной России контролирует занятия боксеров в домашних условиях

«Наши боксеры тренируются дома, мы ежедневно поддерживаем связь и с основным составом, и с юниорами и контролируем их занятия. Прекрасно понимаем, что в домашних условиях тренироваться тяжело. Мы ждем, чтобы эта ситуация быстрее нормализовалась», — сказал главный тренер сборной.

«У мужской команды с 1 июня уже запланирован первый сбор в Киргизии. У нас уже есть расписанные планы на лето. Например, в августе хотим провести хороший турнир и пригласить первые номера сборных Украины, Узбекистана, Казахстана, Кубы, и в этих соревнованиях будут участвовать первые два состава российской команды, а также первый состав сборной России в возрасте 19−22 лет. Ждем указаний руководства», — добавил он.

2 апреля стало известно, что один из тренеров мужской сборной Антон Кадушин заразился коронавирусной инфекцией. Фархутдинов отметил, что у остальных тренеров и боксеров признаков заболевания нет: «Желаем Антону скорейшего выздоровления, остальные боксеры и тренеры не заразились, все по несколько раз сдавали анализы, и они были хорошими».

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 4 апреля, зарегистрирован 4 тыс. 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента.