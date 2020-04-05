Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Энергетик-БГУ
Минск
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Смолевичи
Витебск
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Слуцк
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
13:38 (мск), источник: ТАСС

Тренерский штаб сборной России контролирует занятия боксеров в домашних условиях

ТАСС, 5 апреля. Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов сообщил, что тренерский штаб постоянно поддерживает связь с боксерами и контролирует их тренировки в домашних условиях. Комментарий Фархутдинова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 213 927 +82 214
Скончалось65 652 +5 768
Выздоровело252 391 +18 800
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04

«Наши боксеры тренируются дома, мы ежедневно поддерживаем связь и с основным составом, и с юниорами и контролируем их занятия. Прекрасно понимаем, что в домашних условиях тренироваться тяжело. Мы ждем, чтобы эта ситуация быстрее нормализовалась», — сказал главный тренер сборной.

«У мужской команды с 1 июня уже запланирован первый сбор в Киргизии. У нас уже есть расписанные планы на лето. Например, в августе хотим провести хороший турнир и пригласить первые номера сборных Украины, Узбекистана, Казахстана, Кубы, и в этих соревнованиях будут участвовать первые два состава российской команды, а также первый состав сборной России в возрасте 19−22 лет. Ждем указаний руководства», — добавил он.

2 апреля стало известно, что один из тренеров мужской сборной Антон Кадушин заразился коронавирусной инфекцией. Фархутдинов отметил, что у остальных тренеров и боксеров признаков заболевания нет: «Желаем Антону скорейшего выздоровления, остальные боксеры и тренеры не заразились, все по несколько раз сдавали анализы, и они были хорошими».

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 4 апреля, зарегистрирован 4 тыс. 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

 Выступления фигуристов, которые мы не увидели на ЧМ из-за коронавируса
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Тренер сборной Англии готов пойти на сокращение зарплаты
«Севилья» готова вступить в борьбу за хавбека «Ливерпуля»
На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве
Хачанов: Люди страдают и умирают. Как вирус может быть ерундой?
«Бавария» возобновит тренировки с 6 апреля
Футболист дортмундской «Боруссии» близок к переходу в «Рому»
Экс-врач сборной Финляндии умер из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь