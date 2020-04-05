Сабалевский: Белорусские боксеры продолжат подготовку к Играм в «Стайках»

«Вчера пришли результаты последних тестов на коронавирус. Все отрицательные, никто из спортсменов не болеет, самочувствие хорошее, настроение тоже. Сегодня нас уже отпустили из ограничительной зоны, — сказал Денис Сабалевский. — Мы сразу уехали в “Стайки”, нашу основную тренировочную базу. Сейчас в условиях ограничения в спортивных залах нам нужно максимально сохранить свою форму».

По словам исполнительного директора, к тренировочному процессу привлекут также юниоров и молодежь.

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Как сообщалось, МОК принял решение провести олимпийскую евроквалификацию без зрителей, а 16 марта турнир по боксу был остановлен. Планируется, что он продолжится в мае. Кроме того, отложены американский и итоговый отборочные турниры боксеров. Денис Сабалевский отметил, что никакой информации о точных датах продолжения олимпийских квалификаций пока не поступало.

На квалификационном турнире в британской столице успешно стартовали белорусские боксеры Галина Бруевич (весовая категория 57 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг) и Юлия Апанасович (51 кг). Из борьбы выбыли Алла Стародуб (60 кг) и Антон Черномаз (57 кг). Всего в составе сборной Беларуси были 10 боксеров, соревнования должны были завершиться 24 марта. Итоговый квалификационный турнир намечался на 13—24 мая в Париже.