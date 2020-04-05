Кремлев: Продлим сроки карантина для боксеров, вернувшихся из Лондона

«У российских боксеров пока всё нормально со здоровьем. По словам Кадушина, ему становится лучше, — сказал Кремлев, чьи слова РИА Новости предоставлены пресс-службой Федерации бокса России. — Сейчас все боксеры, тренеры, судьи, олимпийские чемпионы стали волонтерами (программы организации по борьбе с коронавирусом) и помогают людям, которые обратились за помощью во всех регионах. Но это не касается спортсменов сборной России, вернувшихся из Лондона. Думаю, мы продлим им карантин до 20−25 дней. Здоровье в приоритете».