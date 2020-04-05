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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кремлев: Продлим сроки карантина для боксеров, вернувшихся из Лондона

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Федерация бокса России продлит карантин для российских спортсменов, которые вернулись из Великобритании, заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:59 MSK, 05.04
Источник: РИА "Новости"

«У российских боксеров пока всё нормально со здоровьем. По словам Кадушина, ему становится лучше, — сказал Кремлев, чьи слова РИА Новости предоставлены пресс-службой Федерации бокса России. — Сейчас все боксеры, тренеры, судьи, олимпийские чемпионы стали волонтерами (программы организации по борьбе с коронавирусом) и помогают людям, которые обратились за помощью во всех регионах. Но это не касается спортсменов сборной России, вернувшихся из Лондона. Думаю, мы продлим им карантин до 20−25 дней. Здоровье в приоритете».

Международный олимпийский комитет (МОК) после третьего соревновательного дня, 16 марта, решил прервать европейскую олимпийскую квалификацию по боксу, которая проходила в Лондоне. Соревнования проходили в восьми весовых категориях у мужчин, и в пяти — у женщин. Позднее стало известно, что личный тренер Глеба Бакши Антон Кадушин заболел коронавирусом.

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