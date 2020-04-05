Кремлев: Продлим сроки карантина для боксеров, вернувшихся из Лондона
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий
«У российских боксеров пока всё нормально со здоровьем. По словам Кадушина, ему становится лучше, — сказал Кремлев, чьи слова РИА Новости предоставлены
Международный олимпийский комитет (МОК) после третьего соревновательного дня, 16 марта, решил прервать европейскую олимпийскую квалификацию по боксу, которая проходила в Лондоне. Соревнования проходили в восьми весовых категориях у мужчин, и в пяти — у женщин. Позднее стало известно, что личный тренер Глеба Бакши Антон Кадушин заболел коронавирусом.