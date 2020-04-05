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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» восхитил экс-чемпиона мира из США

Экс-чемпион мира американец Фернандо Варгас похвалил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−2−1, 36 КО), который владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем. Его слова приводит Tofight.ru.

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В последнем бою Альварес 2 ноября нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрал у него титул WBO в полутяжелом весе, от которого в итоге отказался через полтора месяца.

За карьеру мексиканец покорил четыре категории.

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«Если две стороны действительно хотят драться, бой всегда можно организовать, а если не хотят — начинается сплошное нытье про разделение гонораров или о том, кто будет первым выходить на ринг. “Канело” — мужик, он дерется с любым. Прошлый бой с Ковалевым был потрясающий, что тут еще скажешь? Парень усердно трудится и является отличным чемпионом, невозможно не отдать ему должное. Определенно, Сауль — один из лучших мексиканских боксеров, учитывая, чего уже успел добиться в спорте», — заявил Варгас, имеющий мексиканские корни.

В следующем бою соперником Альвареса могут стать чемпион WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) или обладатель титулом IBF и IBO в средней категории казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), с которым уже встречался дважды — ничья в 2017 году и победа решением большинства судей в 2018-м.

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