«Канело» восхитил экс-чемпиона мира из США

В последнем бою Альварес 2 ноября нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и отобрал у него титул WBO в полутяжелом весе, от которого в итоге отказался через полтора месяца.

«Если две стороны действительно хотят драться, бой всегда можно организовать, а если не хотят — начинается сплошное нытье про разделение гонораров или о том, кто будет первым выходить на ринг. “Канело” — мужик, он дерется с любым. Прошлый бой с Ковалевым был потрясающий, что тут еще скажешь? Парень усердно трудится и является отличным чемпионом, невозможно не отдать ему должное. Определенно, Сауль — один из лучших мексиканских боксеров, учитывая, чего уже успел добиться в спорте», — заявил Варгас, имеющий мексиканские корни.