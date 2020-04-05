Усик рассказал о сотрудничестве и откровенном разговоре с промоутером Головкина

Он вспомнил об одном из разговоров в Лондоне. Тогда Усик спросил у Хирна, не такой ли же он, как Дон Кинг — известный американский промоутер, обманувший своих боксеров на сотни миллионы долларов.

«Хирн — нормальный чувак. Когда я тренировался в Манчестере, так вышло, что мы возвращались в Лондон одним поездом. Мы разговаривали касательно его деятельности. Я тогда подумал о Доне Кинге. Говорю Эдди: Похоже, все промоутеры такие, и ты такой же». Он мне сказал: «Многие люди думают о промоутерах в таком ключе».

Мне кажется, что промоутеры не очень плохие. Бывают разные. К примеру, Хирн организовывает мне поединки. Как я могу сказать, что он плохой? Скажу ли я, что Эдди плохой, если он перестанет устраивать мне бои. Нет, я не буду так говорить.

Я считаю, что боксеры иногда сами не полностью понимают, что происходит. Они не вчитываются в соглашения, не углубляются в работу промоутера. Если жить этим и познавать это, то, как мне кажется, не обманут. А, может, и обманут. Фиг его знает, — сказал Усик.