Усик рассказал о сотрудничестве и откровенном разговоре с промоутером Головкина

Он вспомнил об одном из разговоров в Лондоне. Тогда Усик спросил у Хирна, не такой ли же он, как Дон Кинг — известный американский промоутер, обманувший своих боксеров на сотни миллионы долларов.
«Хирн — нормальный чувак. Когда я тренировался в Манчестере, так вышло, что мы возвращались в Лондон одним поездом. Мы разговаривали касательно его деятельности. Я тогда подумал о Доне Кинге. Говорю Эдди: Похоже, все промоутеры такие, и ты такой же». Он мне сказал: «Многие люди думают о промоутерах в таком ключе».
Мне кажется, что промоутеры не очень плохие. Бывают разные. К примеру, Хирн организовывает мне поединки. Как я могу сказать, что он плохой? Скажу ли я, что Эдди плохой, если он перестанет устраивать мне бои. Нет, я не буду так говорить.
Я считаю, что боксеры иногда сами не полностью понимают, что происходит. Они не вчитываются в соглашения, не углубляются в работу промоутера. Если жить этим и познавать это, то, как мне кажется, не обманут. А, может, и обманут. Фиг его знает, — сказал Усик.
Отметим, что Хирн в 2018 году заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом DAZN. Британец представляет интересы олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (9−0, КО), а с августа 2019 года сотрудничает с еще одним казахстанцем — чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), с которым они совместно работают над вечерами бокса GGG Promotions.