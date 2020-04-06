В Golden Boy прояснили ситуацию с соперником «Канело» перед трилогией с Головкиным

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Изначально их бой ожидался в мае, но из-за ситуации с коронавирусом был отложен, предварительно, на июнь. Однако в конце марта британского боксера временно лишили лицензии из-за скандального видео про избиение женщины во время карантина. Сообщалось, что на этом фоне «Канело» практически отказался от поединка с Сондерсом.

«Если Сондерс не сможет выйти на ринг из-за дисквалификации, тогда, естественно, его кандидатура будет исключена из соперников “Канело”. Тут ничего не поделаешь, он сам натворил дел», — заявил Гомес в интервью DAZN.

Ожидается, что после этого в сентябре Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Стороны уже достигли устной договоренности о финансовых условиях трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).