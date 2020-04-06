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08:27 (мск), источник: Vesti.kz

В Golden Boy прояснили ситуацию с соперником «Канело» перед трилогией с Головкиным

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес высказался по поводу поединка между его подопечным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и чемпионом мира по версии WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО).

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Изначально их бой ожидался в мае, но из-за ситуации с коронавирусом был отложен, предварительно, на июнь. Однако в конце марта британского боксера временно лишили лицензии из-за скандального видео про избиение женщины во время карантина. Сообщалось, что на этом фоне «Канело» практически отказался от поединка с Сондерсом.

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«Если Сондерс не сможет выйти на ринг из-за дисквалификации, тогда, естественно, его кандидатура будет исключена из соперников “Канело”. Тут ничего не поделаешь, он сам натворил дел», — заявил Гомес в интервью DAZN.

Ожидается, что после этого в сентябре Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе. Стороны уже достигли устной договоренности о финансовых условиях трилогии. Поединок планируется на 12 сентября, а наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

Предыдущие их два поединка состоялись также в сентябре, но в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год победил мексиканец.

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