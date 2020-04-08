С днем рождения, Геннадий Головкин! Обращение к непобежденному чемпиону

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«У̶в̶а̶ж̶а̶е̶м̶ы̶й̶ ̶Г̶е̶н̶н̶а̶д̶и̶й̶!̶
Д̶о̶р̶о̶г̶о̶й̶ ̶Г̶о̶л̶о̶в̶к̶и̶н̶!̶
Н̶у̶,̶ ̶ч̶то?̶ ̶К̶а̶к̶ ̶т̶а̶м̶?̶
Всегда мечтал поговорить с вы… вами… тобой. Но представляешь, не могу теперь подобрать подходящего приветствия. Не всегда возможность и шанс реанимируют — иногда сковывают до безумства. Тем не менее, я надеюсь на то, что ты никакой черствой грусти не ощущаешь. Черствой, с примесью занудства и сырости. Только не сегодня…
Не должны сырые тучи насмехаться. Исключать своей бездумностью и недалекостью возможность улыбнуться, ощущать свободу, случайно путая ее с легкостью. Но вряд ли это про тебя — ее несравнимый вкус, а уж тем более цену ты знаешь с детства. Уставшее детство с утонченными узорами счастья и ни намека на будущее величие. Когда ты ощутил его?
Приятно видеть, слышать и понимать, что ты сохранил призрачную связь со всеми отправными точками. Они теперь рассыпаны на пути, но ты, уверен, бережно возвращаешься. Буду старомодным, если подчеркну, что особенно возвращаешься в этот день — 8 апреля. Столько всего было, да? Пример стойкости…
Столько всего. Главное, что настоящее: события, победы, желания. Фальшивое, как у некоторых, оно ведь будет хрустеть под ногами. Чем больше лет прошло, тем громче и раздражительнее хруст. Словно лед на осенних частых лужах.
И через десятилетия к забаве рушить присоединятся люди — быстро покроются трещинами псевдовершины — стыдно оборачиваться.
А у тебя — настоящее. Не стеклянное, не из тонкого льда. Оно гранитом ложится на плечи лицемеров, на лживые слова и главное на ненависть в твой адрес. Пронзительно и громко, понятно и с устрашающим масштабом.
Мы так привыкли к твоим победам. Кто бы ни был против тебя, мы всегда ждем только победы. Но при этом ты научил нас кое-чему другому — провокации. Не той грязной, безрассудной. Наоборот. При кризисном моменте пренебречь защитой для изменения ситуации, для борьбы, для веры в себя. Ты научил после поражений самостоятельно дышать…
Выступил образцом, воздвигнув свои стены самостоятельно. Уровень за уровнем. Ты — пантеон безграничной силы и огонь, который не гаснет. И никакой хроники отчаяния. Кажущаяся безысходность — это же твоя стихия, покорение — в твоей крови. Ты всегда знал и знаешь, что будет новый рассвет.
Созданный тобой ритм давно сплотил нас. И эти годы ты стал для нас близким человеком. Словно ветер, который не сдувает верхний слой, замедляя свое ускорение: долгожданное, легкое, но чертовски важное. Главное, что ты ни разу не подвел…
Рассказывать бы тебе о твоей оригинальности. Она невесома, как самый теплый рассвет весенним утром. А лучше — о непобедимости. Какая разница, что на карточках судей?
Ты мечтал изменить этот безумный мир? Если да, то ты это сделал и продолжаешь делать. Вдохновляешь многих, даешь им этот глоток нужной свежести. Показываешь, что все реально — забываем о страхах и стонах. Серьезные импульсы, я тебе скажу.
Твою историю уже не переписать. И ни за что не поверю, что сейчас — это лучи заходящего, некогда горячего солнца. Не думаю, Геннадий. Все ведь только начинается. Помни: твое величие заслуженное и приобретено за дорогую цену. Спасибо тебе и с Днем рождения!.
Редакция Vesti.kz присоединяется к многочисленным поздравлениям Геннадия и его брата-двойняшки Максима с днем их рождения! Желаем крепкого здоровья, новых титулов и побед! И исполнения всего задуманного и не только в боксе!