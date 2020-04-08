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09:32 (мск), источник: Sputniknews.kz

Геннадий Головкин празднует день рождения

Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин родился 8 апреля 1982 года в Караганде.

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НУР-СУЛТАН, 8 апр — Sputnik. Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии IBF казахстанец Геннадий Головкин празднует свой 38-й день рождения.

Карьера Головкина разделена на два периода: участие в любительском и профессиональном боксе. За время пребывания в любительском боксе GGG стал чемпионом Азии, чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр в 2004 году. Всего любимец Казахстана провел 350 боев, 345 из которых выиграл, а пять проиграл.

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Однако любовь всей страны и мира Головкину принес переход в профессиональный бокс в 2006 году. На данный момент боксер провел 42 боя, 40 из которых завершились его победой. Геннадий был чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO, двумя последними поясами он владеет и сейчас. Также Головкин смог повторить рекорд легендарного Бернарда Хопкинса, одержав двадцать успешных защит своих титулов.

В 2017 году началась серия боев с Саулем «Канело» Альваресом. Первый поединок, прошедший 16 сентября 2017 года, закончился ничьей решением судей, хотя многие считали, что победа осталась за Головкиным. Однако даже ничья позволила сохранить все свои титулы. Через год состоялся реванш, в котором победу одержал Альварес, тем самым отобрав все титулы у Геннадия.

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После первого для себя поражения Головкин сменил тренера — им стал Джонатан Бэнкс. 6 октября 2019 года Геннадий выиграл в непростом бою у Сергея Деревянченко и завоевал титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Поговаривают, что следующий бой Головкин проведет против Канело, о чем боксеры уже договорились. Называют даже дату — 12 сентября 2020 года, ожидается, что бой пройдет в штате Техас.

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Геннадий Головкин женат на девушке по имени Алина. У супругов двое детей — мальчик и девочка.

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