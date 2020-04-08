Аманкул объяснил поражение в финале отбора на Олимпиаду и высказался о переносе Игр

«Конечно, мне немного грустно, что Игры в Токио откладываются, потому что в этом году мы подготовились на 100 процентов и приложили все усилия к тому, чтобы успешно выступить на Олимпиаде. К счастью, Международный олимпийский комитет объявил, что лицензии, которые спортсмены уже завоевали останутся в силе. Так что в следующем году мы будем тренироваться вдвое усерднее. Пока неизвестно, какие турниры состоятся, но ясно, что мы обязательно будем участвовать в международных соревнованиях и проводить совместные сборы», — отметил Аманкул.

В финале турнира в иорданском Аммане Аманкул уступил филиппинцу Эумиру Марсиалю.

«Филиппинский боксер — один из сильнейших спортсменов в Азии, и его удары тоже хороши, — отметил казахстанец. — На самом деле я был хорошо подготовлен к этому бою. Мой тренер и я провели некоторое исследование и попытались найти слабости Марсиаля, но к сожалению, я проиграл. Перед матчем тренеры говорили, что нужно часто наносить удары, и моя ошибка состояла в том, что я не был достаточно быстрым. Я думаю, что уступил в этом поединке из-за того, что нанес меньше ударов, чем мой соперник».

К тренировкам Аманкул планирует вернуться после завершения пандемии.

«В настоящий момент мы должны соблюдать все правила и предотвращать распространение вируса. Мы стараемся не прерывать тренировки даже во время самоизоляции. В перерывах между тренировками я катаюсь на лошадях и помогаю по хозяйству. Когда карантин закончится и угроза распространения вируса минует, начнутся тренировки», — отметил Аманкул.