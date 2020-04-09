DAZN представил пять главных достижений Головкина

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В числе таковых платформа указала следующие: серебряная медаль Олимпиады, серия из 23 нокаутов с 2008 по 2017 год, бывший объединенный чемпион мира в среднем весе, 20 успешных титульных защит, самый высокий процент нокаутов (89,5 процента) в истории среднего веса.

На платформу Головкин пришел в прошлом году, подписав трехлетний контракт на шесть поединков на 100 миллионов долларов.