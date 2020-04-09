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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN представил пять главных достижений Головкина

Стриминговый сервис DAZN поздравил чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) с 38-летием и вспомнил пять лучших достижений в карьере.

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В числе таковых платформа указала следующие: серебряная медаль Олимпиады, серия из 23 нокаутов с 2008 по 2017 год, бывший объединенный чемпион мира в среднем весе, 20 успешных титульных защит, самый высокий процент нокаутов (89,5 процента) в истории среднего веса.

Во время загрузки произошла ошибка.

На платформу Головкин пришел в прошлом году, подписав трехлетний контракт на шесть поединков на 100 миллионов долларов.

В дебютном бою на DAZN в июне казахстанец нокаутировал канадца Стива Роллса, а в октябре победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула чемпиона мира.

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