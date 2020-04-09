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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Канело» пригрозил Головкину нокаутом и выбрал вес для третьего боя

Тренер чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) Эдди Рейносо заявил, что третий поединок мексиканца против казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) завершится досрочной победой его подопечного. Его слова приводит ESPN Deportes.

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Предыдущие их два боя прошли всю дистанцию: в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год в том же месте победил мексиканец.

Ранее стало известно, что стороны договорились о третьем бое, который планируется на 12 сентября. Наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

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«Если этот бой состоится, то “Канело”, несомненно, победит нокаутом, — заверил Рейносо. — Мы будем действовать как в реванше — с первых минут заставим его отступать. Но на этот раз все будет иначе, потому что мы собираемся нокаутировать его (Головкина). Мы обещаем это всем людям, которые верят в нас».

При этом тренер подтвердил, что трилогия с Головкиным может стать последней для «Канело» в среднем весе.

«Мы хотим подраться с Головкиным в 160 фунтах, а после посмотрим, есть ли что-нибудь хорошее в этом дивизионе. Если нет, то мы поднимемся в 168 фунтов, где будем шуметь», — добавил Рейносо.

Ожидается, что в июне Головкин и Альварес проведут по промежуточному поединку: мексиканец встретится с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО), а казахстанец — с обязательным претендентом на титул IBF поляком Камилом Шереметой (21−0, 5 КО).

Альварес является действующим чемпионом в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular), а Головкину принадлежат титулы IBF и IBO в среднем весе.

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