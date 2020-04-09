Поветкин хочет провести реванш с Владимиром Кличко

«Если говорить о том, с кем мне больше всего хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко. Но я не оставляю надежд и на то, что и с Энтони Джошуа еще встречусь. Какой бой был самым сложным в карьере? С Марком Хуком», — сказал Поветкин во время прямого эфира в аккаунте промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.