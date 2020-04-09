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14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поветкин хочет провести реванш с Владимиром Кличко

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин сообщил, что хочет провести реванш с украинцем Владимиром Кличко.

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В начале мая Поветкин должен был встретиться с британцем Диллианом Уайтом в Манчестере, но из-за распространения коронавируса поединок был перенесен на 4 июля.

«Если говорить о том, с кем мне больше всего хотелось бы провести реванш, то с Владимиром Кличко. Но я не оставляю надежд и на то, что и с Энтони Джошуа еще встречусь. Какой бой был самым сложным в карьере? С Марком Хуком», — сказал Поветкин во время прямого эфира в аккаунте промоутерской компании «Мир бокса» в Instagram.

Поветкин уступил Кличко в октябре 2013 года единогласным решением судей. Поражение от украинца стало первым в карьере российского боксера. Всего на счету 40-летнего Поветкина 35 побед, два поражения и одна ничья.

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