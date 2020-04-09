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9 апреля, источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяжеловес с 12 нокаутами может получить титульный бой в Германии

Казахстанец Жан Кособуцкий (13−0, 12 КО) может провести титульный поединок в Германии — ранее супертяжеловес рассказал корреспонденту Vesti.kz о вероятности возвращения на ринг в мае.

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31-летний боксер-профессионал начал 2020 год с досрочной победы техническим нокаутом в Дубае над 29-летним ганцем Абрахамом Табулом (17−4−1, 14 КО).

Кособуцкий владеет интерконтинентальным поясом от IBO, который завоевал в ноябре прошлого года в Гамбурге — он нокаутировал Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) и добыл вакантный титул.

Статус майского поединка, а также соперник для казахстанца станут известны позднее.

Напомним, что профессиональная карьера Кособуцкого стартовала в сентябре 2017 года, а бои он проводил не только в Германии и ОАЭ, но еще и в Беларуси, России и Украине. Он является трехкратным чемпионом Казахстана.

Казахстанский супертяжеловес с 12 нокаутами может получить титульный бой в Германии
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