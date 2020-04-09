Казахстанский супертяжеловес с 12 нокаутами может получить титульный бой в Германии

Кособуцкий владеет интерконтинентальным поясом от IBO, который завоевал в ноябре прошлого года в Гамбурге — он нокаутировал Агрона Смакичи (15−1, 13 КО) и добыл вакантный титул.

Напомним, что профессиональная карьера Кособуцкого стартовала в сентябре 2017 года, а бои он проводил не только в Германии и ОАЭ, но еще и в Беларуси, России и Украине. Он является трехкратным чемпионом Казахстана.