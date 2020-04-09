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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мог бы давно уехать из Украины. Предложения были». Усик дал откровенное интервью

Александр Усик рассказал Youtube-каналу «Эхо Бондаренко» об общении с россиянами, отношении к политическим процессам и главном сожалении в жизни. Приводим главные цитаты.

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Усик

  • Страна: Украина.
  • Возраст: 33 года.
  • Весовая категория: свыше 90,7 кг.
  • Победы: 17 (13 — нокаутом).
  • Поражения: 0.
  • Ничьи: 0.
  • Дебют в профи: 9 ноября 2013 года.
  • Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

О сопернике из любого времени, с кем бы хотел провести бой:

— С Мухаммедом Али интересно было бы побоксировать. Сумасшедший чувак, конечно. Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе. Еще из-за его отношения к людям. Из-за его любви к людям.

Об идеальной карьере:

— Бокс не является для меня конечной целью. Там нет чего-то, чего я мог бы достичь и сказать: все, я достиг всего, чего хотел. Я просто иду. Жизнь — это процесс и развитие. Бокс — это шанс сказать что-то людям.

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Что хотел бы сказать людям:

— Чтобы самообразовывались. Чтобы перед тем как делать, думали. И не слушали сплетни. А то кто-то что-то сказал и пошли сплетни. Не паниковать, рассудительно относиться ко всему.

О переезде в другую страну:

— Не хочу этого делать. Даже думать об этом не хочу… Предложения были не только от России, а еще от ряда стран. Если бы я захотел уехать в другую страну, я бы давно это сделал. И жил бы припеваючи. Учились бы детки, я бы вообще ни о чем не думал. Но я чуть-чуть другой человек. Где родился — там и пригодился. Я в Америку приезжаю — я там эмигрант.

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О чем Усик жалеет:

— Стараюсь ни о чем не жалеть, потому что жизнь — это цепочка. Она иногда разрывается, ее надо чинить. Но я очень часто вспоминаю, что не успел приехать к отцу после Олимпийских игр и не увидел его живым. То есть приехал к нему, когда он уже лежал в деревянной коробке. Вот об этом я вспоминаю, у меня есть стихи, посвященные отцу. Иногда я думаю, насколько же я виноват, что не успел приехать. Но это жизнь, никто от этого не застрахован. Он очень хотел, он медаль ждал. Он инициатор того, что я пошел на бокс. Он мне говорил, что у меня получится. Он был твердый, жесткий, военный человек. «Откуда ты знаешь, что у меня получится? — Я так сказал». Я ни разу не слышал, чтобы он сказал: я люблю тебя. Я своим сыновьям очень часто это говорю.

О поездках в Крым и отношении к войне на Украине:

— Езжу, когда получается. У меня сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к войне? Это большая беда. Умирает очень много людей, мужчин, женщин. Война — это всегда страшно. Это очень плохо. Как это остановить… Вот мы кричим чей Крым, чей Крым. Да хрен с ним, с территорией. Люди, которые там живут — это и есть Крым. Донбасс — то же самое. Люди. Мы забываем о людях. Территория — хорошо. Но люди — разве не самое ценное? Я переживаю за людей. В Крыму — понятно. А как на Донбассе? Непонятно.

Об отношении к соседям (России):

— У меня очень много знакомых и друзей там, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые наверху, что-то не поделили. Президенты между собой разговаривают каждый день, общаются о той или иной ситуации, а мы друг друга обзываем. Я столько услышал о себе, что я сепаратист, ватник… Людям не нравится, что я не соответствую их ожиданиям. Пройдет какое-то количество времени, надеюсь, что мало, и мы будем вспоминать и не понимать: как мы вообще могли допустить, чтобы такое произошло? И такое будет. Если мы ждем какой-то помощи извне, это очень плохо. Потому что мы должны себе сами помочь.

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Про Алексанра Лукашенко:

— Вот знаете, кто мне из президентов нравится? Лукашенко. Он правильные решения делает. С яйцами мужик. Он правильные решения делает. С яйцами мужик. С огроменными, стальными яйцами, с большими такими яйцами.

Кем восхищается:

— Но вообще я другими людьми восхищаюсь, не президентами. А такими людьми, как, например, святитель Лука. В миру — Валентин Войно-Ясенецкий. Он прошел ссылки. Он был гоним советской властью. И сколько он пострадал от нее. Но сколько спас людей. Изначально хотел учиться в юридическом, но что-то внутри него говорило, что это не будет полезно, что так он не будет полезен для людей. У него есть замечательная книга «Страдания», я ее прочитал раза четыре. До слез.

Про декоммунизацию Украины:

— Считаю, что ее вообще не нужно делать, потому что Советского Союза у нас вообще нет. Если мы хотим переименовывать улицы… Это чисто мое мнение! Чтобы называть улицы новыми именами, нужно строить новые города. И делать там новые улиц, а не переименовывать старые. Во-первых, переименование улицы — это, во-первых, затраты, которые не нужны стране сейчас. Во-вторых, это станет проблемой для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется улица, им главное, чтобы был хлебушек. Не надо переименовывать! Не нужно переименовывать! Ничего не будет от того, чтоб мы переименуем улицу. Ну не будет ничего. Мы только народ разделим. Пятерым нравится, пятерым — нет. А те люди, которые хотят это провести, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся. Потому что они родились в Советском Союзе. Потому что они делают декоммунизацию себя. Некоторые люди, которые это делают, вообще в партиях были.

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2 августа 2018© Ньюстюб
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