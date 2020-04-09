«Мог бы давно уехать из Украины. Предложения были». Усик дал откровенное интервью

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Усик

Страна: Украина.

Возраст: 33 года.

Весовая категория: свыше 90,7 кг.

Победы: 17 (13 — нокаутом).

Поражения: 0.

Ничьи: 0.

Дебют в профи: 9 ноября 2013 года.

Олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг), абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

О сопернике из любого времени, с кем бы хотел провести бой:

— С Мухаммедом Али интересно было бы побоксировать. Сумасшедший чувак, конечно. Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе. Еще из-за его отношения к людям. Из-за его любви к людям.

Об идеальной карьере:

— Бокс не является для меня конечной целью. Там нет чего-то, чего я мог бы достичь и сказать: все, я достиг всего, чего хотел. Я просто иду. Жизнь — это процесс и развитие. Бокс — это шанс сказать что-то людям.

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Что хотел бы сказать людям:

— Чтобы самообразовывались. Чтобы перед тем как делать, думали. И не слушали сплетни. А то кто-то что-то сказал и пошли сплетни. Не паниковать, рассудительно относиться ко всему.

О переезде в другую страну:

— Не хочу этого делать. Даже думать об этом не хочу… Предложения были не только от России, а еще от ряда стран. Если бы я захотел уехать в другую страну, я бы давно это сделал. И жил бы припеваючи. Учились бы детки, я бы вообще ни о чем не думал. Но я чуть-чуть другой человек. Где родился — там и пригодился. Я в Америку приезжаю — я там эмигрант.

О чем Усик жалеет:

— Стараюсь ни о чем не жалеть, потому что жизнь — это цепочка. Она иногда разрывается, ее надо чинить. Но я очень часто вспоминаю, что не успел приехать к отцу после Олимпийских игр и не увидел его живым. То есть приехал к нему, когда он уже лежал в деревянной коробке. Вот об этом я вспоминаю, у меня есть стихи, посвященные отцу. Иногда я думаю, насколько же я виноват, что не успел приехать. Но это жизнь, никто от этого не застрахован. Он очень хотел, он медаль ждал. Он инициатор того, что я пошел на бокс. Он мне говорил, что у меня получится. Он был твердый, жесткий, военный человек. «Откуда ты знаешь, что у меня получится? — Я так сказал». Я ни разу не слышал, чтобы он сказал: я люблю тебя. Я своим сыновьям очень часто это говорю.

О поездках в Крым и отношении к войне на Украине:

— Езжу, когда получается. У меня сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к войне? Это большая беда. Умирает очень много людей, мужчин, женщин. Война — это всегда страшно. Это очень плохо. Как это остановить… Вот мы кричим чей Крым, чей Крым. Да хрен с ним, с территорией. Люди, которые там живут — это и есть Крым. Донбасс — то же самое. Люди. Мы забываем о людях. Территория — хорошо. Но люди — разве не самое ценное? Я переживаю за людей. В Крыму — понятно. А как на Донбассе? Непонятно.

Об отношении к соседям (России):

— У меня очень много знакомых и друзей там, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые наверху, что-то не поделили. Президенты между собой разговаривают каждый день, общаются о той или иной ситуации, а мы друг друга обзываем. Я столько услышал о себе, что я сепаратист, ватник… Людям не нравится, что я не соответствую их ожиданиям. Пройдет какое-то количество времени, надеюсь, что мало, и мы будем вспоминать и не понимать: как мы вообще могли допустить, чтобы такое произошло? И такое будет. Если мы ждем какой-то помощи извне, это очень плохо. Потому что мы должны себе сами помочь.

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Про Алексанра Лукашенко:

— Вот знаете, кто мне из президентов нравится? Лукашенко. Он правильные решения делает. С яйцами мужик. Он правильные решения делает. С яйцами мужик. С огроменными, стальными яйцами, с большими такими яйцами.

Кем восхищается:

— Но вообще я другими людьми восхищаюсь, не президентами. А такими людьми, как, например, святитель Лука. В миру — Валентин Войно-Ясенецкий. Он прошел ссылки. Он был гоним советской властью. И сколько он пострадал от нее. Но сколько спас людей. Изначально хотел учиться в юридическом, но что-то внутри него говорило, что это не будет полезно, что так он не будет полезен для людей. У него есть замечательная книга «Страдания», я ее прочитал раза четыре. До слез.

Про декоммунизацию Украины: