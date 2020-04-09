«Мог бы давно уехать из Украины. Предложения были». Усик дал откровенное интервью
Александр Усик рассказал
Александр Усик рассказал
О сопернике из любого времени, с кем бы хотел провести бой:
— С Мухаммедом Али интересно было бы побоксировать. Сумасшедший чувак, конечно. Но не только
Об идеальной карьере:
— Бокс не является для меня конечной целью. Там нет
Что хотел бы сказать людям:
— Чтобы самообразовывались. Чтобы перед тем как делать, думали. И не слушали сплетни. А то
О переезде в другую страну:
— Не хочу этого делать. Даже думать об этом не хочу… Предложения были не только от России, а еще от ряда стран. Если бы я захотел уехать в другую страну, я бы давно это сделал. И жил бы припеваючи. Учились бы детки, я бы вообще ни о чем не думал. Но я
О чем Усик жалеет:
— Стараюсь ни о чем не жалеть, потому что жизнь — это цепочка. Она иногда разрывается, ее надо чинить. Но я очень часто вспоминаю, что не успел приехать к отцу после Олимпийских игр и не увидел его живым. То есть приехал к нему, когда он уже лежал в деревянной коробке. Вот об этом я вспоминаю, у меня есть стихи, посвященные отцу. Иногда я думаю, насколько же я виноват, что не успел приехать. Но это жизнь, никто от этого не застрахован. Он очень хотел, он медаль ждал. Он инициатор того, что я пошел на бокс. Он мне говорил, что у меня получится. Он был твердый, жесткий, военный человек. «Откуда ты знаешь, что у меня получится? — Я так сказал». Я ни разу не слышал, чтобы он сказал: я люблю тебя. Я своим сыновьям очень часто это говорю.
О поездках в Крым и отношении к войне на Украине:
— Езжу, когда получается. У меня сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к войне? Это большая беда. Умирает очень много людей, мужчин, женщин. Война — это всегда страшно. Это очень плохо. Как это остановить… Вот мы кричим чей Крым, чей Крым. Да хрен с ним, с территорией. Люди, которые там живут — это и есть Крым. Донбасс — то же самое. Люди. Мы забываем о людях. Территория — хорошо. Но люди — разве не самое ценное? Я переживаю за людей. В Крыму — понятно. А как на Донбассе? Непонятно.
Об отношении к соседям (России):
— У меня очень много знакомых и друзей там, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые наверху,
Про Алексанра Лукашенко:
— Вот знаете, кто мне из президентов нравится? Лукашенко. Он правильные решения делает. С яйцами мужик. Он правильные решения делает. С яйцами мужик. С огроменными, стальными яйцами, с большими такими яйцами.
Кем восхищается:
— Но вообще я другими людьми восхищаюсь, не президентами. А такими людьми, как, например, святитель Лука. В миру — Валентин
Про декоммунизацию Украины:
— Считаю, что ее вообще не нужно делать, потому что Советского Союза у нас вообще нет. Если мы хотим переименовывать улицы… Это чисто мое мнение! Чтобы называть улицы новыми именами, нужно строить новые города. И делать там новые улиц, а не переименовывать старые.