Тренер Альвареса: Обещаю, Канело отправит Головкина в нокаут в третьем бою

«Если этот бой состоится, Канело, несомненно, нокаутирует Головкина. Мы будем действовать таким же образом, как и во втором поединке. Необходимо поставить Геннадия в позицию отступающего. Однако на этот раз всё будет иначе. Обещаю, что Канело отправит его в нокаут», — приводит слова Рейносо Boxing Scene.



Напомним, в первом поединке Головкина и Альвареса была зафиксирована ничья, а второй бой закончился победой Канело решением судей.



Ранее сообщалось, что Альварес и Головкин договорились о третьем бое. Встреча должна будет состояться 12 сентября в Далласе (штат Техас, США). При этом ожидается, что оба боксёра проведут перед этим ещё по одному поединку.