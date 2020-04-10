Гена, не надо. Почему третий бой с Альваресом не нужен Головкину
На одной чаше весов деньги, на другой — карьера.
На одной чаше весов деньги, на другой — карьера.
В боксе было несколько легендарных трилогий, главная из которых, пожалуй, Али — Фрейзер. Из недавних примеров — Пакиао — Брэдли, где были судейские скандалы и победы каждого из бойцов. А сейчас активно стали говорить о намечающемся третьем бое между Саулем Альваресом и Головкиным. Но в нем нет интриги и спортивного смысла. Попробую объяснить — почему.
В первый раз Головкин и Альварес встретились в ринге в сентябре 2017 года. На тот момент в их противостоянии если и была сторона А, то точно не мексиканец. Геннадий был доминирующим чемпионом мира в среднем весе, шесть лет он никого и близко не подпускал к поясам, а Канело, складывалось впечатление, бегал от Геннадия. В команде мексиканца явно опасались пикового Головкина, поэтому затягивали с боем.
Тут у Канело преимущество над всеми, кроме Флойда Мейвезера — слишком уж много существует фанатов бокса мексиканского происхождения, способных забить любую арену в США. Популярность Канело на всем американском континенте просто зашкаливает. Да и Оскар де ла Хойя как промоутер даст огромную фору Тому Леффлеру, который тогда занимался Геной. В первом бою гарантированный гонорар был поделен поровну (по неофициальной информации — по 10 миллионов долларов), а во втором Канело получил больше в общей сложности
Первый бой прошел с минимальным преимуществом Головкина, но отдельные эпизоды мексиканец забрал красиво и эффектно. Судьи тогда нарисовали ничью, что для Альвареса, который на 8,5 лет младше соперника, очевидный успех.
Но с тех пор очень многое изменилось. Их второй бой сложился совершенно по другому сценарию. В сентябре 2018-го возмужавший Канело загонял Геннадия. Как минимум, раундов семь мексиканец шел вперед и заставлял GGG отступать и защищаться. Так с Головкиным не боксировали еще никогда. Чтобы Гена, который всегда шел на противников как танк, пятился назад — это было
И вот прошло еще почти два года. Головкину уже 38, Канело — 29. Геннадий очень невзрачно провел последний бой с Сергеем Деревянченко. Судьи отдали ему победу, но это было похоже на презент за прошлые заслуги. В боксе так бывает. Заслуженные чемпионы иногда пользуются привилегиями судей. Нельзя сказать, что Гена проиграл Деревянченко, бой был в целом равный. Но Головкин не показал и половины того, что показывал в предыдущие 8−10 лет карьеры. Он был медленным, временами неуклюжим, много пропускал. Как написал в Twitter после боя Уэйн Руни, в следующий раз Геннадию следует выспаться перед боем.
Альварес в свою очередь перестрелял Дэниэла Джейкобса, твердого третьего номера в среднем весе, а затем поднялся к Сергею Ковалеву в полутяжи и с нокаутом забрал у него пояс чемпиона мира. Канело после второго боя с Геннадием только прибавил, в отличие от GGG. Перед возможным третьим боем он — абсолютный хозяин положения. Как в боксерском плане, так и в финансовом. Если Головкин и его новый промоутер Эдди Хирн хотят третьей встречи с Канело, им нужно убедить его и его команду, что такой поединок нужен. Условия диктовать будут мексиканцы.
В 2020 году у Головкина может быть только одна мотивация выходить на третий бой с Канело — деньги. До конца карьеры осталось всего несколько поединков и заработать восьмизначную сумму в долларах ему больше не с кем. Канело — это золотая жила для всех боксеров от среднего до полутяжелого дивизиона. Кто бы против него ни вышел — этот человек сорвет куш, какой не сорвет больше ни с кем. В этом смысле Геннадия понять можно, третий бой обеспечит безбедную старость не только ему, но и всей его большой семье в паре поколений.
Это время, и ничего с ним не поделаешь. Так везде. Есть пример из тенниса. Роджер Федерер доминировал в матчах с Новаком Джоковичем в нулевые, но когда ему перевалило за 32, Новак начал побеждать. Матчи остались зрелищными и конкурентными, Роджер даже доходит до матчболов, но серб все равно выигрывает. Так устроена жизнь.
Конечно, иногда бывают чудеса. Головкин — фантастический панчер и всегда может поймать соперника на удар, но Канело умеет уворачиваться не хуже Флойда. Если бы по нему можно было попасть, по нему бы давно уже попали. Но ни у кого за 56 боев это
С кем драться Головкину, если не с Канело? Это был бы логичный вопрос, ведь если критикуешь один вариант, предлагай другой. Интересной выглядит идея подняться в суперсредний вес и забрать там мировой титул у Билли Джо Сондерса. Приехать к нему в Англию, победить, стать чемпионом мира в новом для себя весе, заодно и денег заработать — разве не звучит? Тем более, что с Сондерсом есть определенная личная история: Гена еще до Альвареса за ним охотился, пока Билли владел поясом в среднем весе. Это был единственный пояс, которого не хватало Головкину для звания абсолютного чемпиона. Не получилось тогда, можно исправить сейчас. Но надо поторопиться, а то Сондерса перехватит Канело.
Геннадий Головкин
Страна: Казахстан. Возраст: 38 лет. Весовая категория: до 72,6 кг. Победы: 40 (35 — нокаутом). Поражения: 1. Ничьи: 1. Первый бой в профи: 6 мая 2006 года.
Сауль Альварес
Страна: Мексика. Возраст: 29 лет. Весовая категория: до 72,6 кг. Победы: 53 (36 — нокаутом). Поражения: 1. Ничьи: 2. Первый бой в профи: 29 октября 2005 года.