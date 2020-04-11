«Сейчас GGG — первый номер в моем списке». Британский средневес пригрозил Головкину нокаутом

«Сейчас Головкин — первый номер в моем списке “с кем надо подраться”, — приводит слова британца vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports. — Всегда хотел с ним сразиться. Знаю, что могу его побить. Знаю, что у меня есть все, чтобы вынести этого парня».