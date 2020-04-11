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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Сейчас GGG — первый номер в моем списке». Британский средневес пригрозил Головкину нокаутом

Британский средневес Крис Юбенк-младший (29−2, 22 КО) заявил, что хотел бы встретиться с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). По его словам, он смог бы нокаутировать GGG.

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«Сейчас Головкин — первый номер в моем списке “с кем надо подраться”, — приводит слова британца vRINGe.com со ссылкой на Sky Sports. — Всегда хотел с ним сразиться. Знаю, что могу его побить. Знаю, что у меня есть все, чтобы вынести этого парня».

Отметим, что в своем последнем поединке Юбенк-младший победил россиянина Матвея Коробова и завоевал вакантный титул «временного» чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

В свою очередь Головкин в крайнем бою выиграл у украинца Сергея Деревянченко и стал обладателем вакантных титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO.

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