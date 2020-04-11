Гассиев заявил, что дата его следующего боя станет известна после окончания пандемии

Источник: РИА "Новости"

26-летний Гассиев планирует провести дебют в супертяжелом весе, по различным причинам поединки неоднократно переносились.

«Настраивался на май, и тут из-за этой пандемии отменялись или переносились все соревнования. Злой рок какой-то. Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате и уже будет бой. Моя основная цель — стать чемпионом в супертяжелом весе хотя бы по одной версии», — заявил боксер.

Гассиев является бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). На его счету 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Последний бой он провел в июле 2018 года, уступив единогласным решением украинцу Александру Усику.