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14:07 (мск), источник: ТАСС

Заразившийся коронавирусом тренер по боксу заявил, что сейчас чувствует себя отлично

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, у которого ранее был выявлен коронавирус, заявил, что сейчас чувствует себя отлично. Об этом специалист сообщил ТАСС.

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Кадушин заразился коронавирусом во время возвращения с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне.

«Сдал тест, чувствую себя отлично. Вызов специалистов для сдачи теста был основан на том, что чувствую себя хорошо, выздоровел. Дома делаю зарядку, тренируюсь, жду официальной выписки», — сказал Кадушин.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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