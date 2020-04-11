Заразившийся коронавирусом тренер по боксу заявил, что сейчас чувствует себя отлично

Кадушин заразился коронавирусом во время возвращения с олимпийского квалификационного турнира в Лондоне.

«Сдал тест, чувствую себя отлично. Вызов специалистов для сдачи теста был основан на том, что чувствую себя хорошо, выздоровел. Дома делаю зарядку, тренируюсь, жду официальной выписки», — сказал Кадушин.

16 марта в Лондоне из-за коронавируса был прерван олимпийский квалификационный турнир по боксу, в котором принимала участие российская команда. Позже стало известно, что инфекцией на турнире заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера команды Хорватии. Российские боксеры по прибытии из Лондона находились в самоизоляции.