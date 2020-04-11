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14:41 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира вызвался отправить Головкина на канвас и гарантировал зрелище

Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе Крис Юбенк-младший (29−2, 22 КО) уверен, что он может сделать то, что пока не удавалось ни одному другому боксеру — досрочно остановить Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Sky Sports.

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Британский боксер уверен, его стиль идеально подходит для того, чтобы победить GGG.

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«Мой план — отправить Головкина на канвас. Не буду давать никаких прогнозов, но я из тех бойцов, которые каждый раз пытаются остановить своего соперника. Именно из-за этого я и являюсь любимцем болельщиков. Люди знают, что я делаю хорошую работу. Мой бойцовский стиль — это скорость и количество ударов. Благодаря этому поединок с Головкиным стал бы зрелищным. Геннадий — боец, идущий вперед. У нас был бы огненный бой, от которого болельщики получили бы удовольствие. Мой стиль позволил бы остановить Головкина за счет количества ударов. Причиной остановки могло бы стать рассечение или его усталость, но такой сценарий наверняка был бы реальным», — сказал Юбенк-младший.

В своем последнем поединке британец победил россиянина Матвея Коробова и завоевал титул. В свою очередь, Головкин в октябре одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко и стал обладателем вакантных титулов IBF и IBO.

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