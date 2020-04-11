Чемпион мира вызвался отправить Головкина на канвас и гарантировал зрелище
Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе Крис
Временный чемпион мира по версии WBA в среднем весе Крис
Британский боксер уверен, его стиль идеально подходит для того, чтобы победить GGG.
«Мой план — отправить Головкина на канвас. Не буду давать никаких прогнозов, но я из тех бойцов, которые каждый раз пытаются остановить своего соперника. Именно
В своем последнем поединке британец победил россиянина Матвея Коробова и завоевал титул. В свою очередь, Головкин в октябре одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко и стал обладателем вакантных титулов IBF и IBO.