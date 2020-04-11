Чемпион мира вызвался отправить Головкина на канвас и гарантировал зрелище

«Мой план — отправить Головкина на канвас. Не буду давать никаких прогнозов, но я из тех бойцов, которые каждый раз пытаются остановить своего соперника. Именно из-за этого я и являюсь любимцем болельщиков. Люди знают, что я делаю хорошую работу. Мой бойцовский стиль — это скорость и количество ударов. Благодаря этому поединок с Головкиным стал бы зрелищным. Геннадий — боец, идущий вперед. У нас был бы огненный бой, от которого болельщики получили бы удовольствие. Мой стиль позволил бы остановить Головкина за счет количества ударов. Причиной остановки могло бы стать рассечение или его усталость, но такой сценарий наверняка был бы реальным», — сказал Юбенк-младший.