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15:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» предложили денежный бой вместо трилогии с Головкиным

Чемпион мира по версии WBA (Super) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (17−0, 11 КО) всерьез настроен подраться с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Российский боксер поделился своими мыслями по поводу этого поединка в прямом эфире промоутера Эдди Хирна в Instagram.

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«У меня есть чемпионский титул. Я должен удерживать его и завоевывать другие пояса. Это моя мотивация. Конечно, я вижу свое будущее в полутяжелом весе, но я говорил о том, что могу спуститься во второй средний вес ради крупного боя. Для меня не проблема сделать 168 фунтов, чтобы подраться с “Канело”. Мы говорим об этом поединке, поскольку Альварес испытает трудности с поиском оппонентов. Я знаю, что вы с DAZN не видите проблем в том, чтобы устроить мой поединок с “Канело”. Надо спросить у Альвареса, что он думает об этом. Естественно, я хочу подраться с Альваресом, чтобы написать собственную историю. К тому же это денежный поединок. Конечно, мы деремся, чтобы зарабатывать, но моя цель заключается не в этом. У меня достаточно денег, я счастлив. Прежде всего я должен показать свои навыки и раскрыть свой талант перед фанатами бокса. Это приносит мне больше счастья, чем деньги», — сказал Бивол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что у «Канело» на сентябрь имеется договоренность о третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Их предыдущие два боя состоялись также в сентябре: в 2017 году их первое противостояние завершилось вничью, а годом позже победил мексиканец.

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