«Канело» предложили денежный бой вместо трилогии с Головкиным

«У меня есть чемпионский титул. Я должен удерживать его и завоевывать другие пояса. Это моя мотивация. Конечно, я вижу свое будущее в полутяжелом весе, но я говорил о том, что могу спуститься во второй средний вес ради крупного боя. Для меня не проблема сделать 168 фунтов, чтобы подраться с “Канело”. Мы говорим об этом поединке, поскольку Альварес испытает трудности с поиском оппонентов. Я знаю, что вы с DAZN не видите проблем в том, чтобы устроить мой поединок с “Канело”. Надо спросить у Альвареса, что он думает об этом. Естественно, я хочу подраться с Альваресом, чтобы написать собственную историю. К тому же это денежный поединок. Конечно, мы деремся, чтобы зарабатывать, но моя цель заключается не в этом. У меня достаточно денег, я счастлив. Прежде всего я должен показать свои навыки и раскрыть свой талант перед фанатами бокса. Это приносит мне больше счастья, чем деньги», — сказал Бивол.