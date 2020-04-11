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11 апреля, источник: Vesti.kz

Раскрыт секрет тренировок Геннадия Головкина

Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс поделился информацией о том, как проходит тренировочный процесс чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО).

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«Головкин тренируется как спартанец. Не знаю, что он делает вне лагеря, но когда он в лагере, то тренируется усерднее, чем любой другой боец, которого я когда-либо видел. Я наблюдал, как он дрался с четырьмя-пятью спарринг-партнерами мирового уровня в течение 12 раундов по четыре минуты, когда в зале стояла жара. Смотреть на это было нереально. И каждый спарринг-партнер пытался оторвать ему (Головкину) голову. После этого он работает на груше и с весом в теплом костюме. Боксеры из его лагеря также сказали мне, что GGG очень много бегает и выполняет различные упражнения с отягощением в качестве силовой работы. Это было впечатляюще», — написал автор в своей колонке.

Возвращение Головкина ожидается в июне. Наиболее вероятным соперником называется обязательный претендент на титул IBF Камил Шеремета (21−0, 5 КО) из Польши.

Ожидается, что в сентябре GGG проведет третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО). Стороны уже достигли устной договоренности о поединке.

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