Раскрыт секрет тренировок Геннадия Головкина

«Головкин тренируется как спартанец. Не знаю, что он делает вне лагеря, но когда он в лагере, то тренируется усерднее, чем любой другой боец, которого я когда-либо видел. Я наблюдал, как он дрался с четырьмя-пятью спарринг-партнерами мирового уровня в течение 12 раундов по четыре минуты, когда в зале стояла жара. Смотреть на это было нереально. И каждый спарринг-партнер пытался оторвать ему (Головкину) голову. После этого он работает на груше и с весом в теплом костюме. Боксеры из его лагеря также сказали мне, что GGG очень много бегает и выполняет различные упражнения с отягощением в качестве силовой работы. Это было впечатляюще», — написал автор в своей колонке.