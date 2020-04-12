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09:29 (мск), источник: Sports.Ru

Мурат Гассиев о реванше с Усиком: У нас немного разные дороги

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев не ожидает в ближайшее время организация мачта-реванша с тяжеловесом Александром Усиком.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом. Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги», — сказал Гассиев.

Бой Усик — Гассиев состоялся в июле 2018 года в Москве и завершился победой украинца решением судей.

Источник — Федерация бокса России

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