Мурат Гассиев о реванше с Усиком: У нас немного разные дороги

«У меня есть четыре боя в моей карьере, которые мне особо запомнились: с Денисом Лебедевым, когда я стал чемпионом мира, потом я провел успешную защиту с Кшиштофом Влодарчиком, потом объединил пояса в поединке с Юниером Дортикосом. Ну и бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком. Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги», — сказал Гассиев.