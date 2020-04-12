Майдана сделал сувенир из выбитого зуба Мейвезера

«Майдана попал в меня в третьем раунде вместе с сигналом гонга. Это был действительно хороший удар. До этого ему не удавалось меня потрясти, но в тот раз случилось жёсткое попадание. Но зуба он у меня не выбил. Он крепкий парень, с отличным ударом, но зуба у меня не выбивал», — приводит слова аргентинца BoxingScene.