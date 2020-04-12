Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Минск
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Смолевичи
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Брс
Ислочь
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Майдана сделал сувенир из выбитого зуба Мейвезера

Бывший чемпион мира Маркос Майдана утверждает, что в ходе поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером ему удалось выбить зуб американца, из которого он впоследствии сделал сувенир.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Соответствующее фото он разместил на своей странице в «Инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

Американский боксёр утверждает, что удар Майданы в третьем раунде был действительно хорош, но отрицает, что в результате атаки соперника он лишился зуба.

«Майдана попал в меня в третьем раунде вместе с сигналом гонга. Это был действительно хороший удар. До этого ему не удавалось меня потрясти, но в тот раз случилось жёсткое попадание. Но зуба он у меня не выбил. Он крепкий парень, с отличным ударом, но зуба у меня не выбивал», — приводит слова аргентинца BoxingScene.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
«Тоттенхэм» рассматривает продажу Кейна за 200 миллионов фунтов
Экс-игрок ЦСКА рассказал, как русские борются с коронавирусом
Тактаров: Полет на Марс более реален, чем бой Хабиба и Фергюсона
Ташуев: Не нравится, что огульно ругают чемпионат Белоруссии
Самая сексуальная спортсменка Казахстана показала новое фото
Известна приоритетная цель Моуринью в «Тоттенхэме»
Игрок «Реала» готов перейти в «Эвертон» из-за Анчелотти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь