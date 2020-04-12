Девушка-ураган. Казахстанская спортсменка показала очень сексуальное фото

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас опубликовала в своем Instagram еще несколько фото в купальнике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одно из них она подписала: Storm girl, что переводится как «девушка-ураган».

Напомним, в 2017 году Лукас номинировалась на звание самой сексуальной спортсменки Казахстана по версии Vesti.kz. За карьеру 23-летняя боксерша становилась чемпионкой Казахстана и призером международных турниров, но пока не участвовала в ОИ.