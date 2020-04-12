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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Девушка-ураган. Казахстанская спортсменка показала очень сексуальное фото

Она была номинирована на звание самой сексуальной спортсменки Казахстана.

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11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас опубликовала в своем Instagram еще несколько фото в купальнике, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одно из них она подписала: Storm girl, что переводится как «девушка-ураган».

Кстати, у Лукас уже 23,2 тысячи подписчиков.

Напомним, в 2017 году Лукас номинировалась на звание самой сексуальной спортсменки Казахстана по версии Vesti.kz. За карьеру 23-летняя боксерша становилась чемпионкой Казахстана и призером международных турниров, но пока не участвовала в ОИ.

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