Майк Тайсон назвал лучшего боксера в истории
Американец Майк Тайсон прокомментировал победу над соотечественником Мохаммедом Али в виртуальном турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает iSport.ua.
Американец Майк Тайсон прокомментировал победу над соотечественником Мохаммедом Али в виртуальном турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает iSport.ua.
«Я слышал об этих соревнованиях. Возможно, я и победил в виртуальном мире, но в реальном бою выиграл бы Али. Мухаммед — величайший боксер в истории», — заявил Тайсон в интервью talkSPORT.
В активе Али — 56 побед в 61 бою, а Тайсон выиграл 50 из 58 поединков. Оба становились чемпионами мира в супертяжелом весе.