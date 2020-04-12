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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

Майк Тайсон назвал лучшего боксера в истории

Американец Майк Тайсон прокомментировал победу над соотечественником Мохаммедом Али в виртуальном турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает iSport.ua.

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«Я слышал об этих соревнованиях. Возможно, я и победил в виртуальном мире, но в реальном бою выиграл бы Али. Мухаммед — величайший боксер в истории», — заявил Тайсон в интервью talkSPORT.

В активе Али — 56 побед в 61 бою, а Тайсон выиграл 50 из 58 поединков. Оба становились чемпионами мира в супертяжелом весе.

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8 сентября 2018© Ньюстюб
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