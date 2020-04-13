DAZN отреагировал на угрозу тренера «Канело» нокаутировать Головкина в третьем бою

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Официальный твиттер платформы процитировал слова тренера «Канело» Эдди Рейносо о том, что на этот раз его подопечный досрочно завершит бой против GGG.

«Эдди Рейносо не думает, что третий поединок “Канело” c Головкиным пройдет всю дистанцию: “На этот раз мы собираемся нокаутировать его”», — говорится в записи.

Предыдущие их два боя прошли все отведенные 12 раундов: в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год в том же месте победил мексиканец.