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08:29 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN отреагировал на угрозу тренера «Канело» нокаутировать Головкина в третьем бою

Стриминговый сервис DAZN продолжает подогревать интерес публики к третьему поединку между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО).

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Официальный твиттер платформы процитировал слова тренера «Канело» Эдди Рейносо о том, что на этот раз его подопечный досрочно завершит бой против GGG.

«Эдди Рейносо не думает, что третий поединок “Канело” c Головкиным пройдет всю дистанцию: “На этот раз мы собираемся нокаутировать его”», — говорится в записи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущие их два боя прошли все отведенные 12 раундов: в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год в том же месте победил мексиканец.

Ранее стало известно, что Головкин и Альварес договорились о третьем бое, который планируется на 12 сентября. Наиболее вероятным местом его проведения называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

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