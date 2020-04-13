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10:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес сделал заявление об участии в Олимпиаде

Чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) прокомментировал свое участие в Олимпийских играх 2021 года. Об этом сообщает vRINGe.com.

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В преддверии ОИ-2016 Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) приняла решение разрешить участвовать в турнире боксерам-профессионалам. В Мексике мечтают о том, чтобы Альварес принял участие в ОИ-2021 и завоевал для страны золотую медаль.

Однако сам «Канело» категорически против такой идеи: «Если бы я хотел принять участие в Олимпийских играх, то не перешел бы в профессионалы, не стал бы чемпионом мира и не достиг бы вершин в этом виде спорта. Но благодаря богу я добился всего этого. Не забывайте, что есть много спортсменов, для которых “золото” Олимпийских игр — это их мечта, это их цель. Я не могу украсть мечту у молодых спортсменов. Как минимум по той причине, что это было бы нечестно».

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