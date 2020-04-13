«Канело» Альварес сделал заявление об участии в Олимпиаде

Однако сам «Канело» категорически против такой идеи: «Если бы я хотел принять участие в Олимпийских играх, то не перешел бы в профессионалы, не стал бы чемпионом мира и не достиг бы вершин в этом виде спорта. Но благодаря богу я добился всего этого. Не забывайте, что есть много спортсменов, для которых “золото” Олимпийских игр — это их мечта, это их цель. Я не могу украсть мечту у молодых спортсменов. Как минимум по той причине, что это было бы нечестно».