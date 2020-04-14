Российского боксера Бетербиева оштрафовали в Канаде за нарушение карантина

Источник: Sport24

«У нас дела нормально. У нас начался второй месяц карантина. В первую неделю у местных людей была небольшая паника, но сейчас все адаптировались. Например, соблюдают расстояние в два метра друг от друга.

Со мной и моим другом случился неприятный и в то же время смешной случай. Мы в период карантина выехали на природу в пригород, находящийся в ста километрах от Монреаля, и нас остановили полицейские. У нас спросили, откуда мы, и напомнили, что покидать свой населенный пункт мы не имеем права.

Да, сначала мы попытались сказать, что не знали об этом правиле. Я попытался сказать, что не знаю французский язык, но они нам все равно выписали по тысяче долларов штрафа. Но самое главное — сопроводили нас до въезда в Монреаль. Этот инцидент случился пару дней назад, — приводит слова Бетербиева «Советский спорт».