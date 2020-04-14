«Я начал ценить жизнь». Казахстанский боксер с 14 победами в профи работает в морге в США

«Ко мне позвонил знакомый человек, как у нас говорят — брат мой. Он предложил мне помочь делать им гробы. Конечно же, я согласился, это ведь большое и благое дело. Напоминание о смерти и, самое главное, о Всевышнем. Меня взяли, как помощника. Тем более в такой ситуации нечего делать, дома сидеть устал без тренировок. Я, конечно, тренируюсь. Бегал ночью, когда людей было меньше. Дома работал с гантелями, отжимался и так далее. Но это не то, когда ты не в спортзале. И самое главное — нет ринга. Я помогаю уже две недели. Тут есть специальные организации для захоронения мусульман, чтобы хоронили по исламским законам. В больницах не хотят принимать покойных с вирусом, а мы забираем их в свой морг. Если мы не заберем, а в морге места нет, то могут закапывать в общей могиле, как во время войны. В нашем морге тоже нет места, но один брат-мусульманин, главный в этой организации, купил два больших трака с холодильником. Внутри мы сделали полки и теперь там самодельный морг. Мы просто не хотим, чтобы наших братьев и сестер закапывали так — это неправильно по исламу. Я начал ценить жизнь. Ценить каждый момент, каждый вздох и выдох всех любимых людей. В карантин магазины рано закрывают, некоторые — всегда закрыты. В кафе и ресторанах нельзя сидеть — все только на заказ и забирать с собой. Я думаю, люди начнут друг друга ценить, уважать и быть чистоплотнее. Это своего рода наказание за то, что люди творят зло в этом прекрасном мире: убивают друг друга из-за мелочей, обманывают. Вот и наказание — эта болезнь», — считает спортсмен.