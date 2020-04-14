«Я начал ценить жизнь». Казахстанский боксер с 14 победами в профи работает в морге в США
Казахстанский
Казахстанский
«Ко мне позвонил знакомый человек, как у нас говорят — брат мой. Он предложил мне помочь делать им гробы. Конечно же, я согласился, это ведь большое и благое дело. Напоминание о смерти и, самое главное, о Всевышнем. Меня взяли, как помощника. Тем более в такой ситуации нечего делать, дома сидеть устал без тренировок. Я, конечно, тренируюсь. Бегал ночью, когда людей было меньше. Дома работал с гантелями, отжимался и так далее. Но это не то, когда ты не в спортзале. И самое главное — нет ринга. Я помогаю уже две недели. Тут есть специальные организации для захоронения мусульман, чтобы хоронили по исламским законам. В больницах не хотят принимать покойных с вирусом, а мы забираем их в свой морг. Если мы не заберем, а в морге места нет, то могут закапывать в общей могиле, как во время войны. В нашем морге тоже нет места, но один
Добавим, что свой последний бой 33-летний казахстанец провел в начале января — Эюбов досрочно проиграл американцу Джарону Эннису (25−0, 23 КО). В марте казахстанец мог провести 18-й бой в профи, сменив весовую категорию, но спортивные соревнования были отложены