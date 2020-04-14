Побеждающий только нокаутами чемпион мира по двум версиям захотел боя с «Канело»

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В ноябре Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и завоевал пояс WBO в полутяжах, покорив четвертую категорию за карьеру, но отказался от него через полтора месяца. Сейчас мексиканец владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем.

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— В WBO складывается следующая ситуация. Альварес оставил пояс после боя с Ковалевым. Кто будет претендовать на вакантный титул?

— Я точно не скажу. Вроде в планах у организации какой-то мини-турнир, но, если честно, я настолько внимательно боксом не интересуюсь, — признался Бетербиев. — Я просто им занимаюсь. Я даже внимательно не слежу за теми, кто выступает в моей весовой категории.

Вот будет, условно, завтра бой с Альваресом или Биволом. Только тогда я начну готовиться к этому сопернику, смотреть его бои, высматривать сильные и слабые стороны. А сейчас мне это не нужно. Зачем захламлять голову ненужными вещами. Может быть, это неправильно, но такая у меня точка зрения.

— Интересно ли было побоксировать с Альваресом?

— Мне импонирует его манера поведения на ринге. Он достаточно пластичный и техничный. Хороший боксер. Да, я мало смотрю бокс, но его я заприметил. Особенно после победы над Ковалевым нокаутом. Я хотел бы подраться с Альваресом.

— А что насчет поединка с Дмитрием Биволом?

— Уместно сказать то же самое, что я проговорил про Альвареса. Дмитрий — чемпион в одной версии, WBA (Super). Он потенциально является очень интересным соперником. Переговоров о бое с ним пока не было. По крайней мере, о них я ничего не слышал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/esoskO7BLBA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Бетербиев в последнем бою в октябре нокаутировал украинца Александра Гвоздика (17−1, 14 КО). Россиянин нанес сопернику первое поражение в профи и отобрал у него титул WBC.

Отметим, что следующим соперником Альвареса может стать чемпион WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО) или обладатель титулов IBF и IBO в средней категории Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО). Казахстанец уже дважды встречался с мексиканцем — ничья в 2017 году и поражение решением большинства судей в 2018-м.