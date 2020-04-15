Казахстанская боксерша Фируза Шарипова объявила о возобновлении карьеры
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова на своей странице в Instagram объявила о возобновлении спортивной карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Фируза Шарипова на своей странице в Instagram объявила о возобновлении спортивной карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее отдых длился чуть более полугода — в сентябре 2019-го она так же через социальные сети сообщила о том, что уходит из бокса, так как устала от проблем с финансированием.
Теперь же Шарипова решила вернуться и даже предложила реванш своей бывшей сопернице Софье Очигаве, которой она проиграла в 2016-м по очкам.
«Официально! Я возвращаюсь! Хотите реванш?» — написала Фируза в Instagram, отметив Очигаву и своего менеджера Сергея Завилейского.