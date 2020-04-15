Тренер «Канело» высказался о сроках трилогии с Головкиным и угрозе срыва из-за коронавируса

«Надеюсь, эта проблема скоро разрешится (пандемия коронавируса). Мы верим в то, что к сентябрю все снова придет в норму. Мы слышали, что можем подраться с Головкиным, однако мы сначала хотим взглянуть, на какие изменения пойдут стриминговые платформы в плане оппонентов и организации боев, так как у всех был расписан график, и мы надеемся, что не возникнет сложности с датой. Мы надеемся, что все состоится в срок. Нужно будет посмотреть, что будет дальше с Саулем», — сказал тренер.