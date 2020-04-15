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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Канело» высказался о сроках трилогии с Головкиным и угрозе срыва из-за коронавируса

Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира в четырех весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), надеется, что третий поединок его подопечного с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) состоится в запланированный срок. Его слова приводит ESPN Deportes.

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Стороны договорились на 12 сентября. Наиболее вероятным местом проведения боя называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

«Надеюсь, эта проблема скоро разрешится (пандемия коронавируса). Мы верим в то, что к сентябрю все снова придет в норму. Мы слышали, что можем подраться с Головкиным, однако мы сначала хотим взглянуть, на какие изменения пойдут стриминговые платформы в плане оппонентов и организации боев, так как у всех был расписан график, и мы надеемся, что не возникнет сложности с датой. Мы надеемся, что все состоится в срок. Нужно будет посмотреть, что будет дальше с Саулем», — сказал тренер.

Ранее Рейносо также заявил, что третий поединок мексиканца против казахстанца завершится досрочной победой «Канело».

Предыдущие их два боя прошли всю дистанцию: в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год в том же месте по очкам победил мексиканец.

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