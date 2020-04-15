Родившийся в Казахстане чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-2016 по боксу завершил карьеру

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Выступая в составе сборной России, Дунайцев также побеждал на чемпионате Европы. Дважды он становился лучшим на чемпионате РФ.

При этом родился 28-летний боксер в Казахстане. 12 апреля он появился на свет в Костанае, где прожил девять лет — в 2001 году семья переехала в российский город Старый Оскол.

В качестве причины своего решения Дунайцев назвал травмы, потерю «огонька». Мог он выступать и в профи, однако все предложения отклонил из-за нежелания покидать страну, а также из-за работы главой Федерации бокса Белгородской области.

Добавим, что выступал боксер в категории до 64 килограммов. На ЧМ-2015 Виталий встретился с Фазлиддином Гаибназаровым из Узбекистана. Сильнее оказался Дунайцев.