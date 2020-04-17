Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри

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«Если ты действительно хочешь называть себя номером один, то сразись со мной», — сказал Джошуа, слова которого приводит Sky Sport.

«В чем смысл нашего боя? У меня есть несколько поясов в тяжелом весе, он является чемпионом по версии WBC. Мы определим, кто достоин обладать всеми поясами и быть лучшим», — добавил Джошуа.

В марте промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой между британцами, скорее всего, состоится не раньше февраля 2021 года.