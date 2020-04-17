Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа вызвал на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри, которому принадлежит пояс чемпиона WBC.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британец Энтони Джошуа вызвал на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри, которому принадлежит пояс чемпиона WBC.
«Если ты действительно хочешь называть себя номером один, то сразись со мной», — сказал Джошуа, слова которого приводит Sky Sport.
«В чем смысл нашего боя? У меня есть несколько поясов в тяжелом весе, он является чемпионом по версии WBC. Мы определим, кто достоин обладать всеми поясами и быть лучшим», — добавил Джошуа.
В марте промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что бой между британцами, скорее всего, состоится не раньше февраля 2021 года.