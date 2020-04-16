Лемье объявил о желании провести бой-реванш с Головкиным

«Я уже говорил раньше, что сражался и проиграл Головкину, когда он был на пике. Надеюсь, Головкин сразится со мной, когда наступит мой пик. Прямо сейчас я достигаю своего пика. Однако мне нужно быть активным и проводить бои», — цитирует Лемье BadLeftHook.com.
Напомним, что Лемье проиграл Головкину нокаутом в восьмом раунде в октябре 2015 года. Тогда казахстанец защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO, а канадец потерял пояс IBF. Для обоих боксеров это был дебют на платформе платных трансляций (PPV).
Последние бои Головкин и Лемье провели против украинских боксеров. Казахстанец в октябре победил единогласным решением Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО), а канадец раздельным выиграл у Максима Бурсака (36−6−2, 16 КО).