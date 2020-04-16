Лемье объявил о желании провести бой-реванш с Головкиным

«Я уже говорил раньше, что сражался и проиграл Головкину, когда он был на пике. Надеюсь, Головкин сразится со мной, когда наступит мой пик. Прямо сейчас я достигаю своего пика. Однако мне нужно быть активным и проводить бои», — цитирует Лемье BadLeftHook.com.