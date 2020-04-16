Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.04
Динамо Мн
Неман
20
Футбол. Зарубежный
16.04
Энергетик-БГУ
Городея
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Белшина
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
16 апреля, источник: Vesti.kz

Лемье объявил о желании провести бой-реванш с Головкиным

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF канадец Давид Лемье (41−4, 34 КО) заявил о желании провести реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 3 5 КО), который сейчас владеет титулами IBF и IBO.

Наверх

«Я уже говорил раньше, что сражался и проиграл Головкину, когда он был на пике. Надеюсь, Головкин сразится со мной, когда наступит мой пик. Прямо сейчас я достигаю своего пика. Однако мне нужно быть активным и проводить бои», — цитирует Лемье BadLeftHook.com.

Напомним, что Лемье проиграл Головкину нокаутом в восьмом раунде в октябре 2015 года. Тогда казахстанец защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO, а канадец потерял пояс IBF. Для обоих боксеров это был дебют на платформе платных трансляций (PPV).

Последние бои Головкин и Лемье провели против украинских боксеров. Казахстанец в октябре победил единогласным решением Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО), а канадец раздельным выиграл у Максима Бурсака (36−6−2, 16 КО).

Когда могут доиграть казахстанскую премьер-лигу в случае возобновления матчей в июле
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 16 апреля
The Telegraph сообщил дату финала футбольной Лиги чемпионов
Чемпион мира по хоккею в составе сборной России завершил карьеру
«Реал» показал, каким будет «Бернабеу» после реконструкции
Агент: Джон Терри лично извинился перед Леонидом Федуном
Российский клуб расстался со всеми своими хоккеистами
«Зенит» не будет вести переговоры по трансферам до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь