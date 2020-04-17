Абель Санчес: Третий бой с Альваресом может навредить Головкину

«Этот бой может навредить Геннадию. Не потому, что я больше его не тренирую. Просто это может случиться. Мы говорим о Сауле Альваресе, который уже вышел на пик карьеры. Он верит, что может сделать с Геннадием то, что сделал с Сергеем Ковалёвым. Сауль ждал подходящего момента, и это может быть разрушительно для Головкина», — приводит слова Санчеса Boxingnews24.