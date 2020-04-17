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11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Абель Санчес: Третий бой с Альваресом может навредить Головкину

Абель Санчес, бывший тренер чемпиона мира в среднем весе по версии IBF Геннадия Головкина, не уверен, что его экс-подопечному нужен третий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Franchise в среднем весе Саулем Альваресом.

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По мнению Санчеса, такая схватка может навредить Головкину.

«Этот бой может навредить Геннадию. Не потому, что я больше его не тренирую. Просто это может случиться. Мы говорим о Сауле Альваресе, который уже вышел на пик карьеры. Он верит, что может сделать с Геннадием то, что сделал с Сергеем Ковалёвым. Сауль ждал подходящего момента, и это может быть разрушительно для Головкина», — приводит слова Санчеса Boxingnews24.

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Напомним, Геннадий Головкин и Сауль Альварес бились дважды. В первом бою была зафиксирована ничья. Во второй встрече победу присудили мексиканцу.

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