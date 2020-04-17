Возобновившая карьеру Фируза Шарипова проведет титульный бой
Первый бой казахстанской боксерши Фирузы Шариповой после объявления о возобновлении карьеры состоится 19 июня в Казани, сообщает ее
Первый бой казахстанской боксерши Фирузы Шариповой после объявления о возобновлении карьеры состоится 19 июня в Казани, сообщает ее
Поединок состоится в рамках вечера бокса, который организует промоутерская компания Ratel Pro Fight.
Соперницей Шариповой станет финалистка Олимпийских игр, обладательница пояса IBA Софья Очигава.
Десятираундовый поединок пройдет в весовой категории до 58,9 килограмма.
При этом на кону будет стоять пояс Очигавы. Она завоевала его в марте на турнире «Кубок Казанского Кремля», нокаутировав итальянку Амиру Каниццаро.
Напомним, в сентябре прошлого года Шарипова объявила о завершении карьеры, а пару дней назад сообщила о своем официальном возвращении, предложив реванш Очигаве, которой проигрывала несколько лет назад.