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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Возобновившая карьеру Фируза Шарипова проведет титульный бой

Первый бой казахстанской боксерши Фирузы Шариповой после объявления о возобновлении карьеры состоится 19 июня в Казани, сообщает ее пресс-служба.

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Поединок состоится в рамках вечера бокса, который организует промоутерская компания Ratel Pro Fight.

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Соперницей Шариповой станет финалистка Олимпийских игр, обладательница пояса IBA Софья Очигава.

Десятираундовый поединок пройдет в весовой категории до 58,9 килограмма.

При этом на кону будет стоять пояс Очигавы. Она завоевала его в марте на турнире «Кубок Казанского Кремля», нокаутировав итальянку Амиру Каниццаро.

Напомним, в сентябре прошлого года Шарипова объявила о завершении карьеры, а пару дней назад сообщила о своем официальном возвращении, предложив реванш Очигаве, которой проигрывала несколько лет назад.

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