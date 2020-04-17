Возобновившая карьеру Фируза Шарипова проведет титульный бой

При этом на кону будет стоять пояс Очигавы. Она завоевала его в марте на турнире «Кубок Казанского Кремля», нокаутировав итальянку Амиру Каниццаро.

Напомним, в сентябре прошлого года Шарипова объявила о завершении карьеры, а пару дней назад сообщила о своем официальном возвращении, предложив реванш Очигаве, которой проигрывала несколько лет назад.