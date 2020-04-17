«Уделить внимание Жанату». Как экс-чемпион мира Жакиянов провел свой первый восьмираундовый бой

Начал же он ее в далеком 2007, выйдя через два года на серьезные поединки. Об одном из таких рассказывают Vesti.kz.

Кстати, начало его пути было не таким уж и гладким. Уже в шестом поединке он потерпел поражение во время выезда в Россию. Решением судей он проиграл местному Сахибу Усарову.

Боксер справился с неудачей. Более того, он постепенно выходил на уровень серьезного проспекта. И если поединков в послужном списке хватало, то для выхода на новый уровень требовались бои с большим количеством раундов.

И знаковой для него в этом плане стала встреча с россиянином Александром Федоровым. Она была организована 11 лет назад — 17 апреля 2009 года. Их поединок вошел в андеркарт одного из крупнейших на то время вечеров бокса, который принимал Алматы на арене Казахского государственного цирка.

Впервые Жакиянов в своей карьере вышел на восьмираундовый поединок. Причем делать этого не собирались, постепенно выводя боксера на длинную дистанцию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K-0RqZqtfww" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако известный на просторах СНГ Федоров отказался выходить на ринг в бою с меньшим количеством заявленных трехминуток. Так что Жанату пришлось пойти на этот шаг — противостояние с российским боксером расширяло границы карьеры. А значит девятый поединок в профи стал для него историческим.

Кстати, в качестве промоутера вечера бокса выступил знаменитый казахстанский боксер Марат Мазимбаев, завершивший свою карьеру в 2007-м.

«Особое внимание стоит уделить Жанату Жакиянову с сильным россиянином Александром Федоровым. Этого боксера я знаю, не раз с ним спарринговал, мы ездили с ним на сборы в США. У него отменный послужной список, он действует довольно разнообразно. В общем, для нашего парня это будет тяжелый, непростой поединок. И особая трудность для Жаната будет в том, что для него это первый восьмираундовый поединок. Я, конечно, хотел, чтобы Жакиянов провел шесть раундов, но Федоров соглашался минимум на восемь», — говорил тогда Мазимбаев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LwvUzU6UYb4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдельно стоит упомянуть о другом факте, ставшим историей. Впервые был разыгран титул чемпиона Казахстана по профессиональному боксу в супертяжелом весе. Его оспорили между собой Канат Алтаев и Талгат Досанов. Победу одержал Досанов — нокаут в четвертом раунде.

Поединок же Жакиянова продлился все восемь раундов. Казахстанский боксер умело использовал джебы. Они доставляли серьезные проблемы Федорову, который не смог с пользой для себя сократить комфортную для Жаната дистанцию. В итоге судьи единогласно отдали победу нашему боксеру.

Добавим, что в итоге венцом карьеры ZZ стали титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO в легчайшем весе. Он отобрал пояса у Роуши Уоррена.