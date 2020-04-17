Последний соперник Головкина оказался популярнее Усика в США

«Я бы не сказал, что в США много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим. Говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе», — сказал Редкач в прямом эфире в Instagram Pro_boxing_ua.