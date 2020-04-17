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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Последний соперник Головкина оказался популярнее Усика в США

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23−5−1, 18 КО) рассказал, кто из его соотечественников популярнее всех в США, сообщает iSport.ua.

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Он отметил, что в Америке пока мало говорят об олимпийском чемпионе Александре Усике (17−0, 13 КО), который сейчас выступает в супертяжелом весе.

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В США бывший абсолютный чемпион мира провел три боя, в том числе и последний против местного боксера Чазза Уизерспуна (38−4, 29 КО).

«Я бы не сказал, что в США много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим. Говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе», — сказал Редкач в прямом эфире в Instagram Pro_boxing_ua.

Напомним, что Деревянченко 5 октября проиграл единогласным решением судей казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который стал чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ранее украинец рассказал о желании провести реванш.

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