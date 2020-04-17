Последний соперник Головкина оказался популярнее Усика в США
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23−5−1, 18 КО) рассказал, кто из его соотечественников популярнее всех в США, сообщает iSport.ua.
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23−5−1, 18 КО) рассказал, кто из его соотечественников популярнее всех в США, сообщает iSport.ua.
Он отметил, что в Америке пока мало говорят об олимпийском чемпионе Александре Усике (17−0, 13 КО), который сейчас выступает в супертяжелом весе.
В США бывший абсолютный чемпион мира провел три боя, в том числе и последний против местного боксера Чазза Уизерспуна (38−4, 29 КО).
«Я бы не сказал, что в США много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сереже Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим. Говорят о Саше Гвоздике, как о чемпионе,
Напомним, что Деревянченко 5 октября проиграл единогласным решением судей казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который стал чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Ранее украинец рассказал о желании провести реванш.