Промоутер «Канело» сделал заявление о следующем сопернике

«Мы не завершали переговоры с Сондерсом, мы не подписали контракт, так что у нас есть и другие варианты, — заявил Гомес. — Сейчас все в подвешенном состоянии, но до коронавируса мы были близки к соглашению. Когда картина прояснится, мы вернемся к переговорам».