Промоутер «Канело» сделал заявление о следующем сопернике

Среди вариантов назывался чемпион WBO во втором среднем дивизионе британец Билли Джо Сондерс (29−0, 15 КО). Поединок планировался на 2 мая в Лас-Вегасе, но сторонам помешала пандемия коронавируса.
«Мы не завершали переговоры с Сондерсом, мы не подписали контракт, так что у нас есть и другие варианты, — заявил Гомес. — Сейчас все в подвешенном состоянии, но до коронавируса мы были близки к соглашению. Когда картина прояснится, мы вернемся к переговорам».
Напомним, что Альварес и Сондерс последние бои провели в ноябре. Мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, от которого отказался через полтора месяца, а Сондерс досрочно победил аргентинца Марсело Косереса (28−1−1, 15 KO).