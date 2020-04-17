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21:25 (мск), источник: ТАСС

Известный рефери Коттон умер после заражения коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Известный американский судья в боксе Эдди Коттон скончался после заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в Международной боксерской федерации (IBF).

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Источник: AP 2020

«Эдди Коттон скончался сегодня утром. По сообщению его жены, две недели назад он был госпитализирован с диагнозом пневмония, позднее у него был диагностирован коронавирус», — говорится в сообщении.

Коттон в качестве рефери обслуживал бои Денис Лебедев — Марко Хук, Леннокс Льюис — Майк Тайсон, Олег Маскаев — Хасим Рахман и другие.

Последний поединок он отработал в 2014 году. Коттону было 72 года.

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