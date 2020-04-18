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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

Джошуа готов драться с Фьюри за «закрытыми дверями»

Чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23−1, 21 КО) утверждает, что готов подписать контракт на немедленный бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30−0−1, 21 КО), даже если среди условий будет отсутствие зрителей на арене из-за нынешней пандемии коронавируса, сообщает vRINGe.com.

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Ранее его промоутер Эдди Хирн категорически отвергал такой вариант — бой за закрытыми дверями, но с ТВ-трансляцией.

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«Если Эдди говорит, что сможет устроить бой с Фьюри, но зрителей в зале не будет, я все равно согласен, — сказал Энтони. — Если я не ухвачусь за возможность сейчас, то, возможно, Тайсон уже не будет доступен к тому времени, когда все утрясется и вновь можно будет проводить бои на больших аренах. В экономическом плане я, конечно, крепко потеряю, но это сейчас так во всем мире».

Джошуа говорит, что «совершенно точно» согласен драться с земляком «ради любви к спорту», а также потому, что нужно зарабатывать деньги, которыми он якобы не сорит.

«Даже если я оброню пяток долларов или фунт, то вернусь, чтобы поднять его. Я не настолько богат, чтобы отказываться заработать пару баксов. Так что да, я готов драться с ним без восьми миллионов выторга за билеты. Согласен подписаться на бой в мгновение ока», — подчеркнул Энтони.

Когда ты выступаешь перед 80-тысячной аудиторией, то нравится тебе это или нет, это очень сильно влияет на тебя психологически, на твою уверенность.
Энтони Джошуа

Тем не менее, он переживает, что отсутствие зрительской атмосферы забитого зала может повлиять на его выступление.

«Знаете, думаю, это может повлиять. Когда ты выступаешь перед 80-тысячной аудиторией, то нравится тебе это или нет, это очень сильно влияет на тебя психологически, на твою уверенность. Это импульс выступить круто… Ты даришь людям шоу, — говорит боец. — Потому, да, будет сложно драться без народа в зале, который жаждет развлечения. Но что уж там. Победа всегда победа, она останется в истории».

Напомним, следующим соперником Джошуа должен стать обязательный претендент из Болгарии Кубрат Пулев, а Фьюри ждет третий бой с Деонтеем Уайлдером.

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