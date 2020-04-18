«Контракта нет». Команда «Канело» — о ситуации с соперником перед трилогией с Головкиным

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

До начала пандемии ожидалось, что Альварес 2 мая проведет поединок против чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса, но из-за коронавируса его отложили на неопределенный срок. Когда существующие ограничения будут сняты, команда «Канело» вновь изучит все возможные варианты для следующего боя.

Читайте также Промоутер «Канело» сделал заявление о следующем сопернике

«Мы не завершили сделку, — сказал Гомес. — Кандидатура Сондерса рассматривалась, но у нас есть и другие кандидаты. Подписанного контракта нет. Мы были очень близки к завершению этой сделки, когда начался коронавирус. Когда ситуация прояснится, мы заново оценим ситуацию. Он будет в числе кандидатов. Он талантливый боксер с отличным послужным списком, и он чемпион мира».

«Вероятно, — ответил Гомес на вопрос о том, может ли “Канело” провести следующий бой против другого соперника. — Мы узнаем, когда мы будем готовы запустить наш бизнес снова. Многое будет зависеть от того, где пройдет бой, и сможем ли мы пустить на него зрителей. Мы приступим к изучению деталей, когда ограничения будут сняты».

Не исключено, что «Канело» может вновь вернуться к идее боя в Японии против «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе Риоты Мураты, который обсуждался в начале этого года.

«Там была солидная поддержка спонсоров, и это было очень привлекательное предложение, — сказал Гомес о бое “Канело” в Японии. — Очевидно, что Мурата — один из топовых чемпионов мира в среднем весе, этому это тоже обсуждалось».

Ожидается, что в сентябре Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Стороны уже договорились на 12 сентября. Наиболее вероятным местом проведения боя называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).