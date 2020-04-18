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14:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Контракта нет». Команда «Канело» — о ситуации с соперником перед трилогией с Головкиным

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО) хочет после преодоления пандемии коронавируса вернуться к вопросу о сопернике для его следующего боя. Об этом Sky Sports рассказал промоутер мексиканца Эрик Гомес, президент Golden Boy Promotions.

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До начала пандемии ожидалось, что Альварес 2 мая проведет поединок против чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса, но из-за коронавируса его отложили на неопределенный срок. Когда существующие ограничения будут сняты, команда «Канело» вновь изучит все возможные варианты для следующего боя.

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«Мы не завершили сделку, — сказал Гомес. — Кандидатура Сондерса рассматривалась, но у нас есть и другие кандидаты. Подписанного контракта нет. Мы были очень близки к завершению этой сделки, когда начался коронавирус. Когда ситуация прояснится, мы заново оценим ситуацию. Он будет в числе кандидатов. Он талантливый боксер с отличным послужным списком, и он чемпион мира».

«Вероятно, — ответил Гомес на вопрос о том, может ли “Канело” провести следующий бой против другого соперника. — Мы узнаем, когда мы будем готовы запустить наш бизнес снова. Многое будет зависеть от того, где пройдет бой, и сможем ли мы пустить на него зрителей. Мы приступим к изучению деталей, когда ограничения будут сняты».

Не исключено, что «Канело» может вновь вернуться к идее боя в Японии против «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе Риоты Мураты, который обсуждался в начале этого года.

«Там была солидная поддержка спонсоров, и это было очень привлекательное предложение, — сказал Гомес о бое “Канело” в Японии. — Очевидно, что Мурата — один из топовых чемпионов мира в среднем весе, этому это тоже обсуждалось».

Ожидается, что в сентябре Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Стороны уже договорились на 12 сентября. Наиболее вероятным местом проведения боя называется стадион AT`T в Далласе (штат Техас, США).

Предыдущие их два боя состоялись также в сентябре, но в Лас-Вегасе: в 2017 году их первое противостояние завершилось ничьей, ровно через год минимально победил мексиканец.

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