«Я не удивлюсь, если GGG…». Чемпион мира раскрыл подробности срыва боя с Головкиным
«Временный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе британец Крис
«Временный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе британец Крис
При этом Юбенк еще в 2016 году был близок к бою с GGG, но в последний момент сделка сорвалась. В итоге британца заменил его соотечественник Келл Брук (39−2, 27 КО). Последний выстоял против Головкина только пять раундов и получил перелом глазницы.
По словам Юбенка, он тогда вовсе и не отказывался от боя: «Мы уже почти договорились. Вот столько не хватило (показывает на пальцах). Но в последний момент промоутер Эдди Хирн отдал бой Келлу Бруку. Мы с ним разные. Брук — из тех, кто на все финансово выгодные предложения сразу же отвечает согласием. А я не такой. Там были
«Да, меня до сих пор бесит, что у меня прямо из рук вырвали такую возможность, — утверждает
«Мне нравится в среднем весе, — утверждает Юбенк. — Ведь здесь все иначе. Здесь есть шанс провести мегапоединки с мегазвездами типа Головкина и Альвареса. Не скрываю, что именно эти схватки и являются моими приоритетами. Это реально очень большие имена, очень масштабные события, грандиозные бои. Так что с этими дядьками хочу драться. И, считаю, что это очень даже реально. Примерно в течение