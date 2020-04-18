«Я не удивлюсь, если GGG…». Чемпион мира раскрыл подробности срыва боя с Головкиным

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При этом Юбенк еще в 2016 году был близок к бою с GGG, но в последний момент сделка сорвалась. В итоге британца заменил его соотечественник Келл Брук (39−2, 27 КО). Последний выстоял против Головкина только пять раундов и получил перелом глазницы.

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По словам Юбенка, он тогда вовсе и не отказывался от боя: «Мы уже почти договорились. Вот столько не хватило (показывает на пальцах). Но в последний момент промоутер Эдди Хирн отдал бой Келлу Бруку. Мы с ним разные. Брук — из тех, кто на все финансово выгодные предложения сразу же отвечает согласием. А я не такой. Там были какие-то спорные моменты в контракте. Мы пытались по ним договориться, почти получилось, и тут примчался Брук: “Да, сэр! Как вам будет угодно, сэр! Я согласен на все, сэр! Просто отдайте мне этот бой”. И тогда Хирн увидел, что так дела пойдут в разы быстрее, и отдал бой Бруку».

«Да, меня до сих пор бесит, что у меня прямо из рук вырвали такую возможность, — утверждает Юбенк-младший. — Но сейчас я успокоился и считаю, что ничего не пропало. У меня по-прежнему есть шанс провести бой с Головкиным. Он ведь до сих пор выступает. А я все так же с удовольствием дам добро на то, чтобы разделить с ним ринг. Говорят, он не такой, каким был прежде. Говорят, он состарился. Может быть. Ведь возраст никого не щадит. Но когда я смотрю на Мэнни Пакьяо… Когда вспоминаю, как он отобрал титул у Кита Турмана, то начинаю осознавать, что возраст не настолько важен, как об этом говорят. Важно то, какой жизнью вы живете. Поэтому я не удивлюсь, если Головкин будет эффективен на ринге еще несколько лет. Думаю, этот вариант какое-то время еще будет в силе».