Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Витебск
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
20:00
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
27Лучшие спортивные фото 2020 года
14:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не удивлюсь, если GGG…». Чемпион мира раскрыл подробности срыва боя с Головкиным

«Временный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбенк-младший (29−2, 22 КО) заявил о намерении провести бои с лучшими боксерами дивизиона, в том числе с обладателем титулов IBF и IBO в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит vRINGe.com.

Наверх
Источник: Reuters

При этом Юбенк еще в 2016 году был близок к бою с GGG, но в последний момент сделка сорвалась. В итоге британца заменил его соотечественник Келл Брук (39−2, 27 КО). Последний выстоял против Головкина только пять раундов и получил перелом глазницы.

Читайте также
Абель Санчес: Третий бой с Альваресом может навредить Головкину

По словам Юбенка, он тогда вовсе и не отказывался от боя: «Мы уже почти договорились. Вот столько не хватило (показывает на пальцах). Но в последний момент промоутер Эдди Хирн отдал бой Келлу Бруку. Мы с ним разные. Брук — из тех, кто на все финансово выгодные предложения сразу же отвечает согласием. А я не такой. Там были какие-то спорные моменты в контракте. Мы пытались по ним договориться, почти получилось, и тут примчался Брук: “Да, сэр! Как вам будет угодно, сэр! Я согласен на все, сэр! Просто отдайте мне этот бой”. И тогда Хирн увидел, что так дела пойдут в разы быстрее, и отдал бой Бруку».

«Да, меня до сих пор бесит, что у меня прямо из рук вырвали такую возможность, — утверждает Юбенк-младший. — Но сейчас я успокоился и считаю, что ничего не пропало. У меня по-прежнему есть шанс провести бой с Головкиным. Он ведь до сих пор выступает. А я все так же с удовольствием дам добро на то, чтобы разделить с ним ринг. Говорят, он не такой, каким был прежде. Говорят, он состарился. Может быть. Ведь возраст никого не щадит. Но когда я смотрю на Мэнни Пакьяо… Когда вспоминаю, как он отобрал титул у Кита Турмана, то начинаю осознавать, что возраст не настолько важен, как об этом говорят. Важно то, какой жизнью вы живете. Поэтому я не удивлюсь, если Головкин будет эффективен на ринге еще несколько лет. Думаю, этот вариант какое-то время еще будет в силе».

«Мне нравится в среднем весе, — утверждает Юбенк. — Ведь здесь все иначе. Здесь есть шанс провести мегапоединки с мегазвездами типа Головкина и Альвареса. Не скрываю, что именно эти схватки и являются моими приоритетами. Это реально очень большие имена, очень масштабные события, грандиозные бои. Так что с этими дядьками хочу драться. И, считаю, что это очень даже реально. Примерно в течение года-полтора рассчитываю, что что-то у нас получится. С помощью Эла Хэймона».

Читайте также
"Реал" решил избавиться от сына Зидана
Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»
«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанца
Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус
Губерниев рассказал о «темных делишках» в лыжной сборной России
Красивые спортивные кадры отвлекут вас от коронавируса (фото)
Игрок «Интера» хочет перейти в «Барсу», но та не готова платить
UFC опубликовал видео разговоров Хабиба в октагоне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь